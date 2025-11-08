DSP Richa Ghosh: बंगाल पुलिस में मिली नौकरी, वर्ल्ड चैंपियन ऋचा घोष को सरकार और CAB से मिले कई पुरस्कार
वर्ल्ड चैंपियन ऋचा घोष का बंगाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बंगभूषण पुरस्कार के साथ सोने की चेन और DSP का नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के साथ पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान झूलन गोस्वामी भी मौजूद रहीं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष का बंगाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने एक सम्मान कार्यक्रम की अगुआई की। इस दौरान ऋचा घोष को राज्य सरकार ने बंगभूषण पुरस्कार और एक सोने की चेन के साथ पुलिस उपाधीक्षक का नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
भारतीय विकेटकीपर ऋचा घोष को महिला वर्ल्ड कप 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार, 8 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा।
CAB ने सौंपा गोल्डन बैट और बॉल
22 वर्षीय ऋचा को राज्य सरकार की ओर से प्रतिष्ठित बंगभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नवी मुंबई में हुए फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी 34 रनों की पारी के लिए बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने उन्हें एक गोल्डन बल्ला और गेंद के साथ 34 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया।
VIDEO | West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee, in the presence of former India captain Sourav Ganguly, felicitated Women's World Cup winning cricketer Richa Ghosh with a gold chain, offered an appointment letter of West Bengal Police in the rank of Deputy Superintendent of… pic.twitter.com/bIOJPSsQ7e— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2025
ममता बनर्जी ने दी सोने की चेन
इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें एक सोने की चेन भी भेंट की, जिसे मुख्यमंत्री ने सौंपा। कार्यक्रम में कार्यक्रम में पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के साथ पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान झूलन गोस्वामी भी मौजूद रहीं।
सौरव गांगुली ने की प्रशंसा
सौरव गांगुली ने पहले कहा, हम चाहते हैं कि ऋचा एक दिन झूलन गोस्वामी जैसी बने। एक दिन हम यहां खड़े होकर कह सकेंगे कि ऋचा भारत की कप्तान हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि झूलन गोस्वामी जैसी अग्रणी खिलाड़ियों ने भारतीय महिला क्रिकेट की नींव रखी और ऋचा घोष ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का आईसीसी खिताब का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।