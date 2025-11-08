DSP Richa Ghosh: बंगाल पुलिस में मिली नौकरी, वर्ल्ड चैंपियन ऋचा घोष को सरकार और CAB से मिले कई पुरस्कार

ममता बनर्जी ने दी सोने की चेन

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें एक सोने की चेन भी भेंट की, जिसे मुख्यमंत्री ने सौंपा। कार्यक्रम में कार्यक्रम में पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के साथ पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान झूलन गोस्वामी भी मौजूद रहीं।

सौरव गांगुली ने की प्रशंसा

सौरव गांगुली ने पहले कहा, हम चाहते हैं कि ऋचा एक दिन झूलन गोस्वामी जैसी बने। एक दिन हम यहां खड़े होकर कह सकेंगे कि ऋचा भारत की कप्तान हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि झूलन गोस्वामी जैसी अग्रणी खिलाड़ियों ने भारतीय महिला क्रिकेट की नींव रखी और ऋचा घोष ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का आईसीसी खिताब का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो।