ऋचा घोष को सोने के बल्ले और गेंद से सम्मानित करेगा CAB, सौरव गांगुली ने किया एलान
ऋचा भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहीं। ऋचा ने 133.52 की शानदार स्ट्राइक रेट से आठ पारियों में 235 रन बनाए। जो टूर्नामेंट में भारतीय टीम की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाली शीर्ष पांच खिलाड़ियों में शामिल रहीं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। महिला वर्ल्ड कप की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली बंगाल की बेटी ऋचा घोष को बंगाल क्रिकेट संघ ( CAB) शनिवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में सोने के बल्ले और गेंद से सम्मानित करेगा, जिस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली और झूलन गोस्वामी के हस्ताक्षर होंगे।
सौरव गांगुली ने किया एलान
सीएबी अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मीडिया से कहा कि ऋचा घोष ने विश्व मंच पर उल्लेखनीय प्रतिभा, धैर्य और जुझारूपन दिखाया है। उन्हें इस स्वर्ण बल्ले और गेंद से सम्मानित करना भारतीय क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए हमारी मान्यता का एक छोटा सा प्रतीक है। वह बंगाल और देश भर के हर युवा क्रिकेटर के लिए प्रेरणा हैं।
सीएबी अध्यक्ष गांगुली ने कहा कि एसोसिएशन को बंगाल की एक क्रिकेटर को सम्मानित करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जिसने अपने निडर प्रदर्शन से बंगाल और भारत दोनों को अपार गौरव दिलाया है।
सातवें नंबर पर खेली कई अहम पारियां
बता दें कि सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 22 वर्षीय खिलाड़ी ने अंतिम पलों में महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में मात्र 24 गेंदों पर 34 रन की तूफानी पारी शामिल थी। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त दी।
पूरे टूर्नामेंट के दौरान ऋचा ने अपनी पावर-हिटिंग क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 12 छक्के लगाए। उन्होंने एक महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के लगाने के डिएंड्रा डॉटिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ऋचा की चमचमाती ट्रॉफी कैबिनेट में अब महिला वर्ल्ड कप, अंडर-19 विश्व कप, महिला प्रीमियर लीग खिताब, एशियाई खेलों का स्वर्ण और राष्ट्रमंडल खेलों का रजत शामिल है।
