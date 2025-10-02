Irani Cup: अभिमन्यु-रजत ने दी शेष भारत को मजबूती, विदर्भ से 200 रन पीछे; नहीं चला ईशान किशन और गायकवाड़ का बल्ला

रणजी चैंपियन विदर्भ ने शेष भारत को ईरानी ट्राफी मैच के दूसरे दिन खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी रोके जाने पर पांच विकेट पर 142 रन पर रोक दिया। विदर्भ ने 101.4 ओवर में 342 रन बनाए। शेष भारत की टीम विदर्भ के पहली पारी के स्कोर से 200 रन पीछे है।

नागपुर, प्रेट्र। रणजी चैंपियन विदर्भ ने शेष भारत को ईरानी ट्राफी मैच के दूसरे दिन खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी रोके जाने पर पांच विकेट पर 142 रन पर रोक दिया। इससे पहले अपने कल के स्कोर पांच विकेट पर 280 रन से आगे खेलते हुए विदर्भ ने 17.4 ओवर में 62 रन और जोड़कर पांच विकेट गंवा दिए।

विदर्भ ने 101.4 ओवर में 342 रन बनाए। अथर्व तायडे 143 के स्कोर पर आउट हुए, जिन्होंने 118 रन से आगे खेलना शुरू किया था। जवाब में शेष भारत के बल्लेबाजों की शुरुआत अच्छी नहीं रही। प्रारंभिक बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन (52) और कप्तान रजत पाटीदार (नाबाद 42) को छोड़कर सभी दबाव में दिखे।

200 रन पीछे शेष भारत शेष भारत की टीम विदर्भ के पहली पारी के स्कोर से 200 रन पीछे है। पाटीदार के साथ मानव सुथार एक रन बनाकर खेल रहे हैं। शेष भारत ने सुबह पहले सत्र में दस ओवरों में 20 रन बनाए। लंच के बाद दो विकेट गंवाकर 74 रन जोड़े। ईश्वरन और जुयाल ने 52 रन की साझेदारी की, जिसे पार्थ रेखाड़े ने जुयाल को आउट करके तोड़ा।