    Irani Cup: अथर्व के शतक से विदर्भ मजबूत स्थिति में, यश राठौड़ ने खेली तूफानी पारी

    By Agency Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:26 PM (IST)

    विदर्भ ने ईरानी कप मैच के पहले दिन बुधवार को शेष भारत के खिलाफ पांच विकेट पर 280 रन बनाए। अथर्व ताइडे ने नाबाद शतक जड़ा। अथर्व ने 240 गेंद में 12 चौकों और एक छक्के से नाबाद 118 रन बनाए। यश राठौड़ ने भी 153 गेंद में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 91 रन की पारी खेली।

    ईरानी कप में अथर्व ताइडे ने जड़ा शतक। फोटो- BCCI

     नागपुर, प्रेट्र। प्रारंभिक बल्लेबाज अथर्व ताइडे के नाबाद शतक से विदर्भ ने ईरानी कप मैच के पहले दिन बुधवार को शेष भारत के खिलाफ पांच विकेट पर 280 रन बनाए। अथर्व ने 240 गेंद में 12 चौकों और एक छक्के से नाबाद 118 रन बनाए। यश राठौड़ ने भी 153 गेंद में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 91 रन की पारी खेली।

    दोनों ने चौथे विकेट के लिए उस समय 184 रन की साझेदारी की जब टीम 80 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। रणजी ट्राफी चैंपियन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने सात ओवर में बिना विकेट गंवाए 40 रन बनाए, लेकिन इसके बाद जल्द ही तीन विकेट गंवा दिए। भारत के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर ताइडे को बोल्ड कर दिया था लेकिन यह नोबॉल हो गई।

    आकाशदीप ने लिए दो विकेट

    आकाशदीप (35 रन पर दो विकेट) ने आठवें ओवर में अमन मोखाडे (19) को विकेटकीपर इशान किशन के हाथों कैच कराके शेष भारत को पहली सफलता दिलाई। मैदानी अंपायर ने मोखाडे को आउट नहीं दिया लेकिन डीआरएस लेने पर उन्हें फैसला बदलना पड़ा। आकाशदीप ने 10वें ओवर में ताइडे को फिर परेशान किया लेकिन शेष भारत की टीम ने अपील नहीं की।

    बाद में रीप्ले में दिखा कि गेंद बल्ले का अंदरूरनी किनारा लेकर विकेटकीपर के पास गई थी। अगले ओवर में अंशुल कंबोज ने भी ताइडे को पहली स्लिप में लगभग कैच करा ही दिया था लेकिन रीप्ले में दिखा कि क्षेत्ररक्षक के हाथों में पहुंचने से पहले गेंद जमीन को छू गई थी।

    मानव सुथार की घातक गेंदबाजी

    किशन ने 22वें ओवर में ध्रुव शौरे (18) का कैच टपकाया लेकिन विदर्भ का यह बल्लेबाज जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाया और अगले ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार (64 रन पर तीन विकेट) का शिकार बना। ताइडे और राठौड़ ने इसके बाद विदर्भ को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि, गेंदबाजों ने एक बार फिर शेष भारत को वापसी दिलाई। राठौड़ शतक से चूक गए।

