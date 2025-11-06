Language
    RCB ने मलोलन रंगराजन को बनाया नया हेड कोच, ल्यूक विलियम्स का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:26 PM (IST)

    साउथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर विलियम्स ने अपने दूसरे सीजन में आरसीबी को पहली बार डब्ल्यूपीएल खिताब दिलाया था। पिछले 2 सालों से उनके डिप्टी रहे मलोलन रंगराजन अब हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा टीम ने इंग्लैंड की पूर्व तेज गेंदबाज अन्या श्रुबसोल को भी नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है।

    Hero Image

    आरसीबी ने नियुक्त किया नया हेड कोच।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2024 महिला प्रीमियर लीग (WPL) चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने नए सीजन से पहले अपने टीम प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की है। पिछले साल ल्यूक विलियम्स के मार्गदर्शन में अपना पहला WPL खिताब जीतने वाली इस फ्रेंचाइजी ने मलोलन रंगराजन को नया हेड कोच नियुक्त किया है।

    साउथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर विलियम्स ने अपने दूसरे सीजन में आरसीबी को पहली बार डब्ल्यूपीएल खिताब दिलाया था। पिछले 2 सालों से उनके डिप्टी रहे मलोलन रंगराजन अब हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे।

    अन्या श्रुबसोल को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

    आरसीबी की टीम में यह एकमात्र बदलाव नहीं है। टीम ने इंग्लैंड की पूर्व तेज गेंदबाज अन्या श्रुबसोल को भी नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। दो बार की वर्ल्ड कप विजेता और इंग्लैंड की सबसे प्रसिद्ध तेज गेंदबाजों में से एक श्रुबसोल ने सभी प्रारूपों में 227 विकेट लेने के बाद 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ फाइनल में 46 रन देकर 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को 2017 वर्ल्ड कप खिताब दिलाया था।

     

     

    मेंस और विमेंस टीम के साथ कर चुके हैं काम

    बता दें कि घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके रंगराजन आरसीबी की मेंस और महिला दोनों टीमों की टीम का अभिन्न अंग रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने संजय बांगर, माइक हेसन, साइमन कैटिच, एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक जैसे प्रमुख कोचों और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम किया है। फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक बयान में रंगराजन ने इस अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और आगामी सत्र के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया है।

    गौरतलब हो कि आरसीबी ने WPL 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले केवल चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वहीं, जॉर्जिया वेयरहैम, रेणुका सिंह, किम गार्थ, केट क्रॉस, सोफी मोलिनक्स और आशा शोभना सहित कई प्रमुख खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। बड़े पर्स के साथ वह नए खिलाड़ियों पर दांव खेलने के लिए ऑक्शन में उतरेगी।

