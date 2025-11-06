RCB ने मलोलन रंगराजन को बनाया नया हेड कोच, ल्यूक विलियम्स का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त

मेंस और विमेंस टीम के साथ कर चुके हैं काम

बता दें कि घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके रंगराजन आरसीबी की मेंस और महिला दोनों टीमों की टीम का अभिन्न अंग रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने संजय बांगर, माइक हेसन, साइमन कैटिच, एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक जैसे प्रमुख कोचों और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम किया है। फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक बयान में रंगराजन ने इस अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और आगामी सत्र के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया है।

गौरतलब हो कि आरसीबी ने WPL 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले केवल चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वहीं, जॉर्जिया वेयरहैम, रेणुका सिंह, किम गार्थ, केट क्रॉस, सोफी मोलिनक्स और आशा शोभना सहित कई प्रमुख खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। बड़े पर्स के साथ वह नए खिलाड़ियों पर दांव खेलने के लिए ऑक्शन में उतरेगी।