    39 की उम्र में Ravichandran Ashwin रचने वाले हैं इतिहास, दुनिया की मशहूर टी20 लीग में बिखेरेंगे अपना जलवा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:15 PM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आगामी बिग बैश लीग में इतिहास रच सकते हैं। 39 साल के अश्‍विन इस प्रतियोगिता में नजर आने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। अश्विन बीबीएल में सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फ्रेंचाइजी जल्‍द ही आधिकारिक घोषणा कर सकती है। रविचंद्रन अश्विन आईएलटी20 नीलामी में भी शामिल होंगे।

    रविचंद्रन अश्विन बीबीएल में सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं (Pic Credit- X)

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग में हिस्‍सा लेकर इतिहास रच सकते हैं। 39 साल के अश्विन इस प्रतिष्ठित टी20 लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे।

    हाल ही में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्‍यास लेने वाले अश्विन बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फ्रेंचाइजी आगामी सप्‍ताह में इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। अश्विन आईएलटी20 नीलामी में भी दाखिल होंगे।

    अश्विन से किया गया संपर्क

    बता दें कि 4 जनवरी को आईएलटी20 नीलामी का समापन होगा। इसके बाद वो सिडनी थंडर से सीजन के दूसरे भाग में जुड़ सकते हैं। बीबीएल का आयोजन 14 दिसंबर से 18 जनवरी तक होगा। क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने इस महीने की शुरुआत में अश्विन से संपर्क साधकर उनके बीबीएल में हिस्‍सा लेने की संभावनाओं के बारे में बातचीत की थी।

    बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने पिछले महीने आईपीएल से संन्‍यास की घोषणा, जिससे वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में फ्री एजेंट बने और उनके लिए विदेशी टी20 लीग के दरवाजे भी खुले। बीसीसीआई ने सक्रिय खिलाड़‍ियों के विदेशी लीग में हिस्‍सा लेने पर रोक लगा रखी है। इसमें आईपीएल और राष्‍ट्रीय टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ी शामिल हैं।

    विशेष इंतजाम किया जाएगा

    चूकि अश्विन ने इस साल के बीबीएल विदेशी ड्राफ्ट के लिए पंजीकरण नहीं कराया था। ऐसे में क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया को उन्‍हें छूट देने की जरुरत है, जैसे 2022 में मार्टिन गप्टिल को मिली थी। गप्टिल तब मेलबर्न रेनेगेड्स से जुड़े थे। याद दिला दें कि अश्विन ने पिछले साल दिसंबर में ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास लिया था।

    अश्विन टेस्‍ट में अनिल कुंबले के बाद दूसरे सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अश्विन के 537 विकेट हैं जबकि कुंबले के 619 विकेट हैं। वहीं, आईपीएल में अश्विन ने 221 मैचों में 187 विकेट चटकाए। उन्‍होंने बल्‍ले से 833 रन का योगदान दिया।

