16वें ओवर की पहली गेंद पर कामिंदु मेंडिस ने सामने की तरफ शॉट लगाया। फॉलोथ्रू में रवि बिश्‍नोई ने एक हाथ से कैच लपकने का प्रयास किया। इस दौरान वह जमीन पर गिरे और गेंद जमीन से लगकर उनकी बाईं आंख के नीचे जा लगी। ऐसे में वहां से खून निकलने लगा। इसके बाद तुरंत फिजियो मैदान पर आए और रवि बिश्‍नोई को पट्टी लगाई गई। चोटिल होने के बाद भी बिश्‍नोई ने अपना ओवर पूरा किया।

Ravi Bishnoi injures himself while trying to attemp for a catch of his own bowling pic.twitter.com/kabe34RUkR