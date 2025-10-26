Ranji Trophy Round-2: दूसरे दिन 2 टीम हुई विजयी तो एक ने रचा इतिहास, करुण नायर का शतक; तमिलनाडु के गेंदबाज ने ली हैट्रिक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड के पहले दिन जहां दो हैट्रिक देखने को मिली। वहीं, दूसरे दिन भी एक हैट्रिक देखने को मिली। शमी ने भी गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया और बंगाल को शुरुआती सफलता दिलाई। तमिलनाडु के लेफ्ट ऑर्म तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने हैट्रिक ली। यह इस सीजन की तीसरी हैट्रिक रही।

बल्लेबाजी में पहले दिन रिटायर्ड हर्ट हुए मुंबई के पूर्व कप्तान रहाणे ने दूसरे दिन बल्लेबाजी की और 150 से ज्यादा रन की पारी खेली। वहीं, करुण नायर ने भी शतक जड़ा। दो मैच के रिजल्ट निकले। असम और सर्विसेज के मैच में इतिहास बना।

यह मैच रणजी ट्रॉफी का सबसे छोटा मैच बना। असम और सर्विसेज का मैच महज 90 ओवर में समाप्त हो गया। रियान पराग ने पांच विकेट झटके। इसके बावजूद भी वह टीम को जीत नहीं दिला सके। सर्विसेज ने 8 विकेट से मैच जीता। सौराष्ट्र के लिए खेल रहे जडेजा विकेट लेने में असफल रहे। मध्यप्रदेश के यश दुबे ने दमदार शतक जड़ा।

रणजी ट्रॉफी राउंड-2 के दूसरे दिन का स्कोर-

एलिट ग्रुप- ए

बड़ौदा- 363

आंध्रा- 43-2 (320 रन से पीछे)

ओडिशा- 243

उत्तर प्रदेश- 262/3 (19 रन से पीछे)

तमिलनाडु - 512/3 घोषित

नागालैंड- 150/4 ( 362 रन से पीछे)

झारखंड- 332

विदर्भ-

एलिट ग्रुप-बी

पंजाब- 436

केरल- 15/1 (421 रन से पीछे)

महाराष्ट्र- 313 और 66-0

चंडीगढ़- 209 ( महाराष्ट्र ने ली 170 रन की बढ़त)

कर्नाटक- 371

गोवा- 28/1 (343 रन से पीछे)

सौराष्ट्र- 260

मध्यप्रदेश- 195/4 (65 रन से पीछे)

एलिट ग्रुप- सी

असम- 103 और 75

सर्विसेज- 108 और 73-2

सर्विजेस ने 8 विकेट से दर्ज की जीत

बंगाल- 279

गुजरात- 107/7 (172 रन से पीछे)

रेलवे- 333

उत्तराखंड- 122/2 ( 211 रन से पीछे)

त्रिपुरा- 126 और 47

हरियाणा- 158 और 18/1

हरियाणा ने 9 विकेट से दर्ज की जीत

एलिट ग्रुप-डी

राजस्थान- 152 और 41-5

जम्मू-कश्मीर- 282 (राजस्थान दूसरी पारी में 89 रन से पीछे)

मुंबई- 406/8

छत्तीसगढ़-

हैदराबाद- 435

पुडुचेरी- 25/1 (410 रन से पीछे)

दिल्ली- 430

हिमाचल प्रदेश- 165/3 (265 रन से पीछे)

प्लेट ग्रुप-

सिक्किम- 346

मेघालय- 271/2 ( 75 रन से पीछे)

मणिपुर- 387/6

बिहार-

अरुणाचल प्रदेश- 187

मिजोरम- 389/6 (मिजोरम को मिली 202 रन की बढ़त)

हरियाणा ने दर्ज की जीत

वहीं, हरियाणा ने त्रिपुरा पर 9 विकेट से जीत दर्ज की। दूसरे दिन मैच का रिजल्ट निकलने वाला यह दूसरा मैच रहा। पर्थ वत्स ने कुल 8 विकेट चटकाए। पहली पारी में तीन और दूसरी पारी में पांच विकेट झटके। वहीं त्रिपुरा के स्वप्निल सिंह ने 7 विकेट झटके।