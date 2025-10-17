Ranji Trophy Round-1: विदर्भ ने जीत से किया आगाज, 3 मैच का निकला रिजल्ट; बिहार के गेंदबाज ने चटकाए 10 विकेट
रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले राउंड के तीसरे दिन तीन मैच के रिजल्ट आ गए। विदर्भ ने नागालैंड को पारी और 179 रन से मात दी। वहीं, हरियाणा ने रेलवे को 96 रन से हराया। प्लेट ग्रुप में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को पारी और 165 रन से मात दी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले राउंड के तीसरे दिन तीन मैच के रिजल्ट आ गए। तीन टीम ने जीत दर्ज करते हुए शानदार आगाज किया है। इसमें गत चैंपियन विदर्भ भी शामिल है। वहीं, प्लेट ग्रुप में शामिल बिहार ने भी कमाल कर दिया है।
तीसरे दिन के खेल में कई रोमांचक पल मिले। एमपी के कप्तान रजत पाटीदार ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट का पहला दोहरा शतक पूरा किया। हरियाणा की जीत में निखिल कश्यप और सुमित कुमार ने अहम योगदान दिया। सुमित ने पहली पारी में पांच और निखिल ने दूसरी पारी में पांच विकेट चटकाए।
एलीट ग्रुप- ए-
ओडिशा बनाम बड़ौदा
दिन 3: स्टंप्स - बड़ौदा ने ली 142 रन की बढ़त
आंध्र बनाम उत्तर प्रदेश
दिन 3: स्टंप्स - उत्तर प्रदेश 176 रनों से पीछे
झारखंड बनाम तमिलनाडु
दिन 3: स्टंप्स - तमिलनाडु 274 रन से पीछे
विदर्भ बनाम नागालैंड
दिन 3: विदर्भ ने पारी और 179 रनों से दर्ज की जीत
एलीट ग्रुप- बी-
महाराष्ट्र बनाम केरल
दिन 3: स्टंप्स - केरल ने ली 71 रन की लीड
गोवा बनाम चंडीगढ़
दिन 3: स्टंप्स - चंडीगढ़ 270 रनों से पीछे
पंजाब बनाम मध्य प्रदेश
दिन 3: स्टंप्स- मध्य प्रदेश ने ली 287 रनों की ली
कर्नाटक बनाम सौराष्ट्र
दिन 3: स्टंप्स - कर्नाटक ने ली 85 रन की लीड
एलीट ग्रुप- सी-
उत्तराखंड बनाम बंगाल
दिन 3: स्टंप्स- उत्तराखंड ने ली 55 रन की बढ़त
हरियाणा बनाम रेलवे
दिन 3: स्टंप्स- हरियाणा ने 96 रन से दर्ज की जीत
असम बनाम गुजरात
दिन 3: स्टंप्स- असम 44 रन से पीछे
सर्विसेज बनाम त्रिपुरा
दिन 3: स्टंप्स - त्रिपुरा 69 रनों से पीछे
एलीट ग्रुप-डी-
दिल्ली बनाम हैदराबाद
दिन 3: स्टंप्स- हैदराबाद 129 रनों से पीछे
छत्तीसगढ़ बनाम राजस्थान
दिन 3: स्टंप्स- छत्तीसगढ़ ने ली 10 रन की बढ़त
मुंबई बनाम जम्मू और कश्मीर
दिन 3: स्टंप्स- जम्मू और कश्मीर को चाहिए 222 रन
हिमाचल प्रदेश बनाम पुडुचेरी
दिन 3: स्टंप्स- हिमाचल प्रदेश ने ली 213 रन की लीड
प्लेट ग्रुप-
सिक्किम बनाम मणीपुर
दिन 3: स्टंप्स- सिक्किम ने ली 65 रन की बढ़त
मेघालय बनाम मिजोरम
दिन 2: बारिश की वजह से मैच नहीं हो शुरू हुआ
अरुणाचल प्रदेश बनाम बिहार
दिन 3: बिहार ने पारी और 165 रन से दर्ज की जीत
सकीब हुसैन ने चटकाए 10 विकेट
तीसरे दिन बड़ौदा के विकेटकीपर बल्लेबाज मितेश पटेल ने नाबाद शतकीय पारी खेली। बिहार की जीत में आयुष ने जहां दोहरा शतक जड़कर बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की। इसके बाद सकीब हुसैन ने 10 विकेट लेकर बिहार की झोली में जीत डाल दी। सकीब हुसैन ने पहली पारी में छह और दूसरी पारी में चार विकेट चटकाए।
वहीं, गत विजेता विदर्भ की जीत में नचिकेत भुटे ने पहली पारी में पांच विकेट चटकाए। दूसरी पारी में हर्ष दुबे ने चार विकेट चटकाए। वहीं, बल्लेबाजी में अमन मोखडे ने 183 रन की पारी खेली थी।
यह भी पढ़ें- Ranji Trophy Round-1: दूसरे दिन लगी 5 डबल सेंचुरी और 6 शतक, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों का दिखा कहर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।