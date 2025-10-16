Language
    Ranji Trophy Round-1: दूसरे दिन लगी 5 डबल सेंचुरी और 6 शतक, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों का दिखा कहर

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:37 PM (IST)

    शतकीय पारी खेलने के दौरान ईशान किशन। फोटो- PTI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी का रोमांच इस सीजन और बढ़ गया है। सीनियर खिलाड़ियों के बीच युवा खिलाड़ी अपनी पहचान बना रहे हैं। पहले राउंड का आगाज 15 अक्टूबर से हो गया। पहले दिन जहां कुल सात शतक लगे तो वहीं, दूसरे दिन 6 शतक बने। वहीं, 5 दोहरे शतक भी देखने को मिले।

    पहले दिन शतकीय पारी खेलने वाले ईशान किशन दूसरे दिन दोहरे शतक से चूक गए। वह 173 रन बनाकर आउट हुए। गत चैंपियन विदर्भ के सलामी बल्लेबाज अमन भी दोहरे शतक चूके। वह 183 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मध्यप्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने कप्तानी पारी खेलते हुए शतक जड़ा।

    एलीट ग्रुप- ए-

    ओडिशा बनाम बड़ौदा
    दिन 2: स्टंप्स - बड़ौदा 144 रन से पीछे

    आंध्र बनाम उत्तर प्रदेश
    दिन 2: स्टंप्स - उत्तर प्रदेश 397 रनों से पीछे

    झारखंड बनाम तमिलनाडु
    दिन 2: स्टंप्स - तमिलनाडु 401 रन से पीछे

    विदर्भ बनाम नागालैंड
    दिन 2: स्टंप्स - नागालैंड 382 रनों से पीछे


    एलीट ग्रुप- बी-

    महाराष्ट्र बनाम केरल
    दिन 2: स्टंप्स - केरल 204 रन से पीछे

    गोवा बनाम चंडीगढ़
    दिन 2: स्टंप्स - चंडीगढ़ 532 रनों से पीछे

    पंजाब बनाम मध्य प्रदेश
    दिन 2: स्टंप्स - मध्य प्रदेश 73 रनों से आगे

    कर्नाटक बनाम सौराष्ट्र
    दिन 2: स्टंप्स - सौराष्ट्र 172 रन से पीछे

    एलीट ग्रुप- सी-

    उत्तराखंड बनाम बंगाल
    दिन 2: स्टंप्स - बंगाल 61 रनों से आगे

    हरियाणा बनाम रेलवे
    दिन 2: स्टंप्स - हरियाणा को 244 रनों की बढ़त

    असम बनाम गुजरात
    दिन 2: स्टंप्स - गुजरात 144 रन से पीछे

    सर्विसेज बनाम त्रिपुरा
    दिन 2: स्टंप्स - त्रिपुरा 303 रनों से पीछे

    एलीट ग्रुप-डी-

    दिल्ली बनाम हैदराबाद
    दिन 2: स्टंप्स - हैदराबाद 452 रनों से पीछे

    छत्तीसगढ़ बनाम राजस्थान
    दिन 2: स्टंप्स - राजस्थान 117 रन से पीछे

    मुंबई बनाम जम्मू और कश्मीर
    दिन 2: स्टंप्स - जम्मू और कश्मीर 113 रन से पीछे

    हिमाचल प्रदेश बनाम पुडुचेरी
    दिन 2: स्टंप्स - पुडुचेरी 209 रनों से पीछे

    प्लेट ग्रुप-

    सिक्किम बनाम मणीपुर
    दिन 2: स्टंप्स- मणीपुर 119 रनों से पीछे

    मेघालय बनाम मिजोरम
    दिन 2: बारिश की वजह से मैच नहीं हो शुरू हुआ

    अरुणाचल प्रदेश बनाम बिहार
    दिन 2: स्टंप्स- अरुणाचल प्रदेश दूसरी पारी में 343 रन से पीछे

    दूसरे दिन शतक लगाने वाले खिलाड़ी-

    एमपी के रजत पाटीदार, गुजरात के सिबशंकर रॉय, हरियाणा के पर्थ वत्स, जम्मू-कश्मीर के परास डोगरा, राजस्थान के दीपक हुड्डा और आंध्रा के शेख रशीद ने अपने-अपने शतक पूरे किए। वहीं चार दोहरे शतक भी लगे।

    गोवा के अभिवन तेजराना और ललित यादव ने दोहरे शतक जड़े। वहीं, दिल्ली की तरफ से सनत सांगवान और आयुष दोसेजा ने अपना-अपना दोहरा शतक पूरा किया। बिहार के आयुष लोहारुका ने अपने घरेलू क्रिकेट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा।

    गेंदबाजी में छत्तीसगढ़ के विशु कश्यप और पुडुचेरी के सागर उदेशी ने 7-7 विकेट चटकाए। वहीं जम्मू और कश्मीर के युद्धवीर सिंह ने पांच विकेट हॉल पुरा किया। कई अन्य युवा गेंदबाजों ने भी अपना प्रभाव छोड़ा।

