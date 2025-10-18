Language
    Ranji Trophy Round-1: आखिरी दिन 4 और टीमों ने दर्ज की जीत, 8 मैच हुए ड्रॉ; रिंकू सिंह और शमी का जलवा

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:28 PM (IST)

    यूपी की तरफ से खेलते हुए रिंकू सिंह ने शतकीय पारी खेली। वह 273 गेंद पर 165 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान 13 चौके और दो सिक्स जड़े। वहीं, बंगाल के लिए खेल रहे भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट चटकाए और टीम को जी दिलाई।  

    Hero Image

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी के राउंड-1 में 19 टीमें आमने-सामने हुईं। कुछ के हिस्से जीत आई तो कुछ मैच ड्रॉ रहे। तीसरे दिन तीन टीमों ने मैच जीत लिया था। चार अन्य टीमों ने आखिरी दिन अपने प्रदर्शन से मैच जीता। 8 मैच ड्रॉ रहे। वहीं, एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। यानी बिना एक भी गेंद फेंके मैच रद कर दिया गया।

    एलीट ग्रुप- ए-

    ओडिशा बनाम बड़ौदा
    दिन 4: बड़ौदा ने 7 विकेट से दर्ज की जीत

    आंध्र बनाम उत्तर प्रदेश
    दिन 4: मैच ड्रॉ

    झारखंड बनाम तमिलनाडु
    दिन 4: झारखंड पारी और 114 रन से जीता

    विदर्भ बनाम नागालैंड
    दिन 4: विदर्भ पारी और 179 रनों से दर्ज की जीत (तीसरे ही दिन)

    एलीट ग्रुप- बी-

    महाराष्ट्र बनाम केरल
    दिन 4: मैच ड्रॉ

    गोवा बनाम चंडीगढ़
    दिन 4: गोवा पारी और 75 रन से जीता

    पंजाब बनाम मध्य प्रदेश
    दिन 4: मैच ड्रॉ

    कर्नाटक बनाम सौराष्ट्र
    दिन 4: मैच ड्रॉ

    एलीट ग्रुप- सी-

    उत्तराखंड बनाम बंगाल
    दिन 4: बंगाल 8 विकेट से जीता

    हरियाणा बनाम रेलवे
    दिन 4: हरियाणा ने 96 रन से दर्ज की जीत (तीसरे ही दिन)

    असम बनाम गुजरात
    दिन 4: मैच ड्रॉ

    सर्विसेज बनाम त्रिपुरा
    दिन 4: सर्विसेज ने पारी और 20 रन से जीत दर्ज की

    एलीट ग्रुप-डी-

    दिल्ली बनाम हैदराबाद
    दिन 4: मैच ड्रॉ

    छत्तीसगढ़ बनाम राजस्थान
    दिन 4: राजस्थान 9 विकेट से जीता

    मुंबई बनाम जम्मू और कश्मीर
    दिन 4: मुंबई 35 रन से जीता

    हिमाचल प्रदेश बनाम पुडुचेरी
    दिन 4: मैच ड्रॉ

    प्लेट ग्रुप-

    सिक्किम बनाम मणीपुर
    दिन 4: मैच ड्रॉ

    मेघालय बनाम मिजोरम
    दिन 4: बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका।

    अरुणाचल प्रदेश बनाम बिहार
    दिन 4: बिहार ने पारी और 165 रन से दर्ज की जीत (तीसरे ही दिन)

    इन खिलाड़ियों ने छोड़ी अपनी छाप

    राजस्थान के लिए खेल रहे मानव सुथार ने कुल 11 विकेट चटकाए और टीम को जीत दिलाई। वहीं, कर्नाटक के श्रेयस गोपाल ने भी कुल 11 विकेट झटके। बिहार के साकिब के नाम 10 विकेट रही। पुडुचेरी के उदेशिया और सौराष्ट्र के डी जडेजा को भी 10-10 विकेट मिले।

    बल्लेबाजी में दिल्ली के सनत सांगवान ने कुल 267 रन बनाए। इसमें 211 रन सर्वोच्च रहा। बिहार के आयुष ने 226 रन बनाए। वहीं, गोवा के ललित यादव ने 213 रन। दिल्ली के आयुष दोसेजा ने 209, एमपी के रजत पाटीदार ने 205 रन बनाए। इनके साथ कई अन्य खिलाड़ियों ने भी अपनी चमक बिखेरी।

