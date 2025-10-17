Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Rajat Patidar ने जड़ा पहला प्रथम श्रेणी दोहरा शतक, टीम इंडिया में वापसी की पेश की दावेदारी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रजत पाटीदार का शानदार प्रदर्शन जारी है। पहले दलीप ट्रॉफी, फिर ईरानी ट्रॉफी और अब रणजी ट्रॉफी में उनका बल्ला लगातार आग उगल रहा है। पिछली 8 पारियों में धमाल मचाने वाले रजत ने रणजी ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले में दोहरा शतक लगाकर टीम इंडिया में वापसी की दावेदारी ठोक दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रजत पाटीदार ने रणजी ट्रॉफी में जड़ा पहला दोहरा शतक। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट जगत में किसी को जब जिम्मेदारी मिलती है तो अक्सर उसका प्रदर्शन गड़बड़ हो जाता है, लेकिन किसी-किसी को यह जिम्मेदारी बहुत रास आती है। वह निखर कर सामने आते हैं। इन्हीं में एक नाम है रजत पाटीदार का। जब से रजत पाटीदार ने एमपी रणजी टीम की कमान संभाली है। वह कमाल पर कमाल कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका शानदार प्रदर्शन जारी है। पहले दलीप ट्रॉफी, फिर ईरानी ट्रॉफी और अब रणजी ट्रॉफी में उनका बल्ला लगातार आग उगल रहा है। पिछली 8 पारियों में धमाल मचाने वाले रजत ने रणजी ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले में दोहरा शतक लगाकर टीम इंडिया में वापसी की दावेदारी ठोक दी है। पंजाब के खिलाफ मध्‍य प्रदेश के नए कप्‍तान ने पहले ही मैच में दोहरा शतक ठोककर अपनी टीम को मजबूत बढ़ा दिला दी है।

    प्रथम श्रेणी क्रिकेट का पहला दोहरा शतक

    यह रजत पाटीदार के प्रथम श्रेणी करियर का 16वां शतक और पहला दोहरा शतक है। उनकी इस पारी की मदद से मध्य प्रदेश ने पंजाब के खिलाफ पहली पारी में 270 से अधिक रन की बढ़त बना ली है। रजत पाटीदार के बल्ले से पिछली 8 फर्स्ट क्लास पारियों में अभी तक 663* रन निकल चुके हैं। खबर लिखे जाने तक वह पंजाब के खिलाफ 205 रन बनाकर नाबाद हैं।

    कप्तानी में किया है कमाल

    रजत पाटीदार ने पिछले तीन प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में तीन शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। साथ ही इससे पहले रणजी ट्रॉफी की पिछली सात पारियों में दो शतक और तीन अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने पिछले महीने हुए दलीप ट्रॉफी फाइनल में सेंट्रल जोन की कप्तानी करते हुए अपनी पहली पारी में 101 रन बनाए थे। उनकी टीम ने खिताब जीता था। वहीं, आरसीबी की कप्तानी करते हुए फ्रेंचाइजी को पहला खिताब जितवाया।

    यह भी पढ़ें- Ranji Trophy Round-1: दूसरे दिन लगी 5 डबल सेंचुरी और 6 शतक, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों का दिखा कहर