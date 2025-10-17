Rajat Patidar ने जड़ा पहला प्रथम श्रेणी दोहरा शतक, टीम इंडिया में वापसी की पेश की दावेदारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट जगत में किसी को जब जिम्मेदारी मिलती है तो अक्सर उसका प्रदर्शन गड़बड़ हो जाता है, लेकिन किसी-किसी को यह जिम्मेदारी बहुत रास आती है। वह निखर कर सामने आते हैं। इन्हीं में एक नाम है रजत पाटीदार का। जब से रजत पाटीदार ने एमपी रणजी टीम की कमान संभाली है। वह कमाल पर कमाल कर रहे हैं।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका शानदार प्रदर्शन जारी है। पहले दलीप ट्रॉफी, फिर ईरानी ट्रॉफी और अब रणजी ट्रॉफी में उनका बल्ला लगातार आग उगल रहा है। पिछली 8 पारियों में धमाल मचाने वाले रजत ने रणजी ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले में दोहरा शतक लगाकर टीम इंडिया में वापसी की दावेदारी ठोक दी है। पंजाब के खिलाफ मध्‍य प्रदेश के नए कप्‍तान ने पहले ही मैच में दोहरा शतक ठोककर अपनी टीम को मजबूत बढ़ा दिला दी है।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट का पहला दोहरा शतक यह रजत पाटीदार के प्रथम श्रेणी करियर का 16वां शतक और पहला दोहरा शतक है। उनकी इस पारी की मदद से मध्य प्रदेश ने पंजाब के खिलाफ पहली पारी में 270 से अधिक रन की बढ़त बना ली है। रजत पाटीदार के बल्ले से पिछली 8 फर्स्ट क्लास पारियों में अभी तक 663* रन निकल चुके हैं। खबर लिखे जाने तक वह पंजाब के खिलाफ 205 रन बनाकर नाबाद हैं।