Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RR IPL Playing 11: राजस्थान रॉयल्स का कौन होगा कप्तान? प्लेइंग इलेवन में जडेजा को मिला सकता है बिश्नोई का साथ

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:07 PM (IST)

    आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 9 खिलाड़ियों को खरीदा। रवि बिश्नोई पर सर्वाधिक रुपये खर्च किए। टीम के पास गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में ...और पढ़ें

    Hero Image

    राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन में खरीदे 9 खिलाड़ी। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल के उद्घाटन सीजन की विजेता राजस्‍थान रॉयल्‍स ने मिनी नीलामी में 9 खिलाड़‍ियों को खरीदकर अपना मजबूत स्‍क्‍वाड तैयार किया। राजस्‍थान रॉयल्‍स ने सबसे ज्‍यादा रकम लेग स्पिनर रवि बिश्‍नोई (7.20 करोड़ रुपये) पर खर्च की। टीम जडेजा को कप्तान बना सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम में तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनर्स की अच्छी जोड़ी बन गई है। रवींद्र जडेजा का साथ देने के लिए टीम में रवि बिश्नोई मौजूद हैं। विग्नेश पुथुर का भी टीम अच्छा यूज कर सकती है, जैसा मुंबई इंडियंस ने किया था। तेज गेंदबाज के रूप में जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर के साथ कुलदीप सेन मौजूद हैं।

    बल्लेबाजी में भी है जान

    बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, वैभव सुर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, हेटमायर, रियान पराग और ध्रुव जुरैल जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। सैम करन के रूप में मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर मौजूद है। एडम मिल्ने भी तेज से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही तेज गेंदबाजी की भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

    आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन-

    वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, शिमरन हेटमायर, सैम करन, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे।

    IPL 2026 के लिए RR का फुल स्क्वाड-

    शिवम दुबे, वैभव सुर्यवंशी, डेवोन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह, रवींद्र जडेजा, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्‍नोई (7.20 करोड़ रुपये), सुशांत मिश्रा (90 लाख रुपये), यशराज पुंजा (30 लाख रुपये), विग्‍नेश पुथुर (30 लाख रुपये), रवि सिंह (95 लाख रुपये), अमन राव (30 लाख रुपये), बृजेश शर्मा (30 लाख रुपये), कुलदीप सेन (75 लाख रुपये) और एडम मिल्ने (2.40 करोड़ रुपये)।

    यह भी पढे़ं- Rajasthan Royals full squad, IPL Auction 2026: रवि बिश्‍नोई सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, अब ऐसा है राजस्‍थान रॉयल्‍स का पूरा स्‍क्‍वाड