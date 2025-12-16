Rajasthan Royals IPL Auction 2026 LIVE: 16 करोड़ के पर्स के साथ उतरी राजस्थान, बड़ी बोली लगाने को तैयार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rajasthan Royals IPL 2026 Full Squad: आईपीएल के उद्घाटन सीजन की विजेता राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को सीएसके से ट्रेड कर दिया है। उनकी जगह रवींद्र जडेजा और सैम करन को अपने साथ जोड़ा है। वह 16.5 करोड़ का पर्स लेकर ऑक्शन टेबल पर आए हैं। आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स ने कुल 13 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इनमें 8 भारतीय और 5 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

IPL 2026 Auction में खरीदे गए खिलाड़ी-



रिटेन किए गए खिलाड़ी:- ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, नंद्रे बर्गर, रियान पराग, संदीप शर्मा, शिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, युद्धवीर सिंह

रिलीज किए गए खिलाड़ी:- वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, फजलहक फारूकी, कुणाल सिंह राठौड़, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय, अशोक शर्मा

ट्रेड किए गए खिलाड़ी:- संजू सैमसन (CSK को हस्तांतरित), नितीश राणा (DC को हस्तांतरित), रवींद्र जडेजा (चेन्नई सुपर किंग्स से), सैम करन (चेन्नई सुपर किंग्स से), डोनोवन फरेरा (दिल्ली कैपिटल्स से)

IPL 2026 के लिए RR का फुल स्क्वाड-

शिवम दुबे, वैभव सुर्यवंशी, डेवोन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह, रवींद्र जडेजा, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर,