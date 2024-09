R Ashwin ने जसप्रीत बुमराह को बताया टिप्पर लॉरी, विराट कोहली से तुलना करते-करते बहुत कुछ कह गए भारतीय ऑलराउंड

Woh jo bolna chah rha hai usko bolne do yaar"

स्टीव स्मिथ ने भी की तारीफ

बुमराह को मौजूदा समय में तीनों फॉर्मेट में बेस्ट माना जाता है। कई खिलाड़ी इस बात को कह चुके हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी बुमराह की तारीफ की है। उन्होंने कहा, "बुमराह चाहे नई गेंद से फेंकें या पुरानी गेंद से, उनके पास बेहतरीन स्किल्स हैं। वह तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन गेंदबाज हैं।"

