A milestone to savour! @Jaspritbumrah93 has picked up his 400th wicket for #TeamIndia.

Hasan Mahmud is caught in the slips and Bangladesh are now 112-8.#INDvBAN @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/HwzUaAMOBt— BCCI (@BCCI) September 20, 2024

बांग्‍लादेश सस्‍ते में ऑलआउट

मैच की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने चार विकेट चटकाए, जिसकी मदद से भारत ने बांग्‍लादेश की पहली पारी 47.1 ओवर में 149 रन पर ऑलआउट कर दी। याद दिला दें कि भारत की पहली पारी 376 रन पर ऑलआउट हुई थी। इस तरह मेजबान टीम ने पहली पारी के आधार पर 227 रन की बढ़त हासिल की।

