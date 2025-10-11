Language
    NAM vs SA: क्विंटन डी कॉक ने 467 दिन बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में की वापसी, सिर्फ एक रन बनाकर लौटे पवेलियन

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:24 PM (IST)

    Quinton de Kock comeback: क्विंटन डी कॉक ने कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट के फैसले को वापस लेने के साथ फिर से देश के लिए खेलने का फैसला लिया है। हालांकि, डी कॉक की वापसी बिल्कुल भी उम्मीद के अनुसार नहीं रही। नामीबिया के खिलाफ एक मैच की टी20 सीरीज के मुकाबले में वह सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 

    Hero Image

    नामीबिया के खिलाफ एक रन बनाकर आउट हुए क्विंटन डी कॉक। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट जगत में कई खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेते और वापसी करते हुए देखा है। इसमें साउथ अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक का नाम भी अब शामिल हो गया है। डी कॉक ने पिछले दिनों संन्यास वापस ले लिया। उन्हें नामीबिया के खिलाफ एक मात्र टी20I मैच में शामिल किया गया है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम में जगह दी गई है।

    चार गेंद पर बनाए एक रन

    डी कॉक ने इस दौरान अपनी पारी में सिर्फ चार गेंद का सामना किया। क्विंटन डी कॉक एक समय साउथ अफ्रीकी टीम की बल्लेबाजी के अहम प्लेयर्स में से एक थे, जिसमें अब उनकी फिर से वापसी के बाद क्या बल्ला उसी तरह से बोलता हुआ दिखाई देगा या नहीं इसको लेकर सवाल जरूर खड़े होंगे। देखना होगा कि क्या उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की साउथ अफ्रीकी टीम में जगह मिलेगी या नहीं?

    पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी की

    गौरतलब हो कि नामीबिया जो साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबान है वह अपने देश में पहली बार कोई इंटरनेशनल मुकाबला आयोजित किया। नामीबिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी कमजोर दिखी। टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 134 रन ही बना सकी।

    नामीबिया की घातक गेंदबाजी

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच में नामीबिया की तरफ से गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। नामीबिया की तरफ से गेंदबाजी में ट्रम्पेलमैन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट हासिल किए, इसके अलावा मैक्स हेइंगो ने 2 विकेट अपने नाम किए। साउथ अफ्रीका की तरफ से जेसन स्मिथ ने सर्वाधिक 31 रन बनाए।

