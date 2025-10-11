NAM vs SA: क्विंटन डी कॉक ने 467 दिन बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में की वापसी, सिर्फ एक रन बनाकर लौटे पवेलियन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट जगत में कई खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेते और वापसी करते हुए देखा है। इसमें साउथ अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक का नाम भी अब शामिल हो गया है। डी कॉक ने पिछले दिनों संन्यास वापस ले लिया। उन्हें नामीबिया के खिलाफ एक मात्र टी20I मैच में शामिल किया गया है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम में जगह दी गई है।

क्विंटन डी कॉक ने कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट के फैसले को वापस लेने के साथ फिर से देश के लिए खेलने का फैसला लिया है। हालांकि, डी कॉक की वापसी बिल्कुल भी उम्मीद के अनुसार नहीं रही। नामीबिया के खिलाफ एक मैच की टी20 सीरीज के मुकाबले में वह सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

चार गेंद पर बनाए एक रन डी कॉक ने इस दौरान अपनी पारी में सिर्फ चार गेंद का सामना किया। क्विंटन डी कॉक एक समय साउथ अफ्रीकी टीम की बल्लेबाजी के अहम प्लेयर्स में से एक थे, जिसमें अब उनकी फिर से वापसी के बाद क्या बल्ला उसी तरह से बोलता हुआ दिखाई देगा या नहीं इसको लेकर सवाल जरूर खड़े होंगे। देखना होगा कि क्या उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की साउथ अफ्रीकी टीम में जगह मिलेगी या नहीं?

पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी की गौरतलब हो कि नामीबिया जो साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबान है वह अपने देश में पहली बार कोई इंटरनेशनल मुकाबला आयोजित किया। नामीबिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी कमजोर दिखी। टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 134 रन ही बना सकी।