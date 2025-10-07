रणजी ट्रॉफी सीजन से पहले पृथ्वी शॉ ने दिखाई फॉर्म, पुरानी टीम के खिलाफ ठोका शतक

भारतीय टीम से बाहर चल रहे पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी सीजन से पहले धमाल मचा दिया है। उन्होंने अभ्यास मैच में शानदार शतक ठोका है और दूसरी टीमों को चेतावनी दे दी है। इस सीजन पृथ्वी अपनी नई टीम महाराष्ट्र के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मुंबई का साथ छोड़ दिया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रणजी सीजन शुरू होने वाला है और इससे पहले पृथ्वी शॉ ने बता दिया है कि वह फॉर्म में हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का फॉर्म में होना गेंदबाजों के लिए चिंता की बात है। शॉ इस सीजन नई टीम के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने महाराष्ट्र से नाता जोड़ा है और अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ शतक जमाया है।

मुंबई ओर महाराष्ट्र की टीमें सीजन की तैयारी से पहले अभ्यास मैच खेल रही हैं। इस मैच का आज पहला दिन है और शॉ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मंगलवार को 140 गेंदों पर शतक पूरा किया। शॉ ने 181 रन बनाए। वह मुशीर खान की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने 220 गेंदों का सामना करते हुए 21 चौके और तीन छक्के मारे।

ओपनिंग का संभाला जिम्मा पृथ्वी ने अर्शिन कुलकर्णी के साथ पारी की शुरुआत की और दोनों ने मिलकर 305 रन जोड़े। इस जोड़ी को आउट करने में मुंबई की टीम के पसीने छूट गए। कुलकर्णी ने 140 गेंदों पर 186 रन बनाए। शम्स मुलानी ने कुलकर्णी को आउट कर दिया। कुलकर्णी ने मुलानी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा और मुशीर खान के हाथों लपके गए।