जय शाह के हस्तक्षेप के बाद प्रतिका रावल को मिला मेडल, सेमीफाइनल से पहले हो गईं थी चोटिल

नई दिल्ली, आईएएनएस। भारतीय बल्लेबाज प्रतिका रावल ने शुक्रवार को बताया कि आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के हस्तक्षेप के बाद उन्हें 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप विजेता पदक मिल गया है। प्रतिका बांग्लादेश के खिलाफ बारिश से प्रभावित मैच में टखने की चोट के कारण टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल से बाहर हो गई थीं और उनकी जगह शेफाली वर्मा को शामिल किया गया था। आईसीसी के नियमों के अनुसार, फाइनल मैच के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल खिलाड़ी ही विजेता पदक के लिए पात्र हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रतिका ने कहा कि 'आखिरकार अब मेरे पाोस मेरा अपना पदक है। जय शाह सर ने आईसीसी से मेरे लिए भी पदक भेजने का अनुरोध किया था। इसलिए अब मेरे पास मेरा अपना पदक है, उनका धन्यवाद। मेरे सहयोगी स्टाफ और हमारी पूरी टीम का धन्यवाद। उन्होंने मेरे लिए पदक की व्यवस्था की, क्योंकि मैं इस टीम का हिस्सा थी।'