IND vs SA T20: मैच टिकट खरीदने को उमड़ी भीड़, भगदड़ जैसे बने हालात; पुलिस ने लाठीचार्ज कर किया तितर-बितर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कटक के बाराबती स्टेडियम के बाहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हजारों प्रशंसक 9 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले टी20 मैच के टिकट खरीदने के लिए इकट्ठा हुए। पुलिस को व्यवस्था बहाल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच के टिकट खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ने से बाराबती स्टेडियम के बाहर अफरा-तफरी मच गई। ओडिशा क्रिकेट संघ (ओसीए) ने 4 दिसंबर को घोषणा की थी कि टिकटों की बिक्री शुक्रवार सुबह से शुरू होगी, जिसके बाद 5 दिसंबर को हजारों प्रशंसक स्टेडियम के गेट पर जमा हो गए।

सुबह 6 बजे ही पहुंचे दर्शक हालांकि, अधिकारियों ने रात भर कतारों में लगने पर रोक लगा दी थी और लोगों को सुबह 6 बजे से ही इकट्ठा होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुबह 9 बजे काउंटर खुलने तक भारी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंच चुके थे, जिससे भीड़ को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया।