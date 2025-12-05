IND vs SA T20: मैच टिकट खरीदने को उमड़ी भीड़, भगदड़ जैसे बने हालात; पुलिस ने लाठीचार्ज कर किया तितर-बितर
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कटक के बाराबती स्टेडियम के बाहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हजारों प्रशंसक 9 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले टी20 मैच के टिकट खरीदने के लिए इकट्ठा हुए। पुलिस को व्यवस्था बहाल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच के टिकट खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ने से बाराबती स्टेडियम के बाहर अफरा-तफरी मच गई। ओडिशा क्रिकेट संघ (ओसीए) ने 4 दिसंबर को घोषणा की थी कि टिकटों की बिक्री शुक्रवार सुबह से शुरू होगी, जिसके बाद 5 दिसंबर को हजारों प्रशंसक स्टेडियम के गेट पर जमा हो गए।
सुबह 6 बजे ही पहुंचे दर्शक
हालांकि, अधिकारियों ने रात भर कतारों में लगने पर रोक लगा दी थी और लोगों को सुबह 6 बजे से ही इकट्ठा होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुबह 9 बजे काउंटर खुलने तक भारी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंच चुके थे, जिससे भीड़ को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्टेडियम के बाहर भारी भिड़ दिखाई दे रही हैं। साथ ही स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, लगभग भगदड़ जैसी स्थिति। अंत में पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।
VIPs get passes. Fans get chaos.— Manas Muduli (@manas_muduli) December 5, 2025
Absolute mayhem outside Barabati Stadium for India vs SA T20 tickets.
41k+ seats at Barabati.
Most reserved as passes.
Only 2k tickets sold online. Few thousand offline.
Fans left struggling. 🏏💔
pic.twitter.com/0BGVz65ENH
बाराबती स्टेडियम में होगा दूसरा मैच
यह 2025 में बाराबती स्टेडियम का दूसरा अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। साल की शुरुआत में रोहित शर्मा की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ यहां वनडे मैच खेला था, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी थी। टी20 मैच के लिए उमड़ी यह भीड़ क्रिकेट के प्रति लगाव का प्रति है।
6 दिसंबर को आखिरी वनडे मैच
बता दें कि भारत 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेलेगा। रांची में रोमांचक जीत के बाद, केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम को रायपुर में दूसरे वनडे में चार विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा और अब वह विशाखापत्तनम में जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम करने की उम्मीद करेगी।
