    IND vs SA T20 Squad: हार्दिक पांड्या की वापसी, रिंकू सिंह ड्रॉप; टी20 के लिए टीम इंडिया का एलान

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:59 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। सूर्यकुमार यादव के पास टीम की कप्तानी है। हार्दिक पांड्या की टी20 ...और पढ़ें

    हार्दिक पांड्या की टीम हुई वापसी। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। सूर्यकुमार यादव के पास टीम की कप्तानी है। उनके डिप्टी शुभमन गिल हैं। हार्दिक पांड्या की टी20 टीम में वापसी हुई है। वहीं, रिंकू सिंह को टी20 टीम से ड्रॉप किया गया है।

    हार्दिक पांड्या सितंबर में एशिया कप के दौरान चोटिल होने के बाद पहली बार मैदान वापसी कर रहे हैं। हार्दिक ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से पंजाब के खिलाफ खेलते हुए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। हार्दिक ने सिर्फ 42 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली, जिससे अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति द्वारा टीम चुनने से एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी पूरी फिटनेस साबित कर दी।

    बुमराह को मिली जगह

    तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिए जाने के बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा, गिल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि तिलक वर्मा, शिवम दुबे और सूर्यकुमार यादव मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे।

    बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर तीन स्पिनर हैं जबकि संजू सैमसन और जितेश शर्मा को विकेटकीपर के रूप में चुना गया है।

    भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, टी20 सीरीज शेड्यूल-

    • 9 दिसंबर को कटक में पहला टी20 मैच
    • दूसरा टी20 मैच 11 दिसंबर को मुल्लांपुर में
    • तीसरा टी20 मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला में
    • चौथा टी20 मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में
    • 19 दिसंबर को अहमदाबाद में पांचवां टी20 मैच

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम:-

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान)*, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर

    नोट- शुभमन गिल का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा।