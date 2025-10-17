Language
    भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान बदलेगा कप्तान, सलमान अली की जाएगी कुर्सी, इस ऑलराउंडर को मिलेगी कमान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:30 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 में पाकिस्तान को तीन मैचों में मात दी थी। इस हार के बाद पाकिस्तान ने बड़े बदलाव करने की सोची है और अपने कप्तान समान अली अगा को हटाने का फैसला किया है। जल्द ही इसका एलान हो जाएगा। 

    Hero Image

    सलमान अली अगा के हाथ से जाएगी टी20 टीम की कप्तानी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में खत्म हुए एशिया कप-2025 में भारत ने पाकिस्तान को तीन मैचों में मात दी थी। ये हारें पाकिस्तान को काफी चुभी हैं और अब उसने फिर से बड़े बदलाव करने की सोची है। इस बार गाज टी20 टीम के कप्तान सलमान अली अगा पर गिरेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) सलमान को कप्तानी से हटाने जा रहा है। ये फैसला जल्द ही लिया जा सकता है।

    बतौर कप्तान सलमान का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। वह टीम को जीत तो दिला नहीं पाए थे। उनका बल्ला भी फेल रहा था। साथ ही उनका व्यवहार भी कई लोगों की नजरों में चुभा था। ऐसे में पीसीबी ने उनसे टी20 टीम की कप्तानी का फैसला किया है।

    इस ऑलराउंडर को मिलेगी कमान

    अब सवाल ये है कि अगर सलमान जाते हैं तो फिर उनकी जगह कप्तानी कौन करेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ऑलराउंडर शादाब खान पाकिस्तान की टी20 टीम के अगले कप्तान हो सकते हैं। पीसीबी ये फैसला काफी अहम समय ले रहा है क्योंकि अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में ज्यादा समय नहीं बचा है। छह महीने में वर्ल्ड कप है और ऐसे में कप्तान को बदलना पीसीबी के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है।

    शादाब इस समय कंधे की चोट से गुजर रहे हैं। जैसे ही वह ठीक होंगे उनको कप्तानी दे दी जाएगी। शादाब पहले भी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। जब बाबर आजम टीम के कप्तान थे तो शादाब को उप-कप्तानी सौंपी गई थी। बाबर की गैरमौजूदगी में वह टीम की कप्तानी करते थे।

    पाकिस्तान की हुई फजीहत

    एशिया कप में पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई है। भारत ने उसके खिलाफ तीन मैच खेले और तीनों में जीत हासिल की। इसके अलावा टीम इंडिया के खिलाड़ियों का पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाना भी काफी चर्चा में रहा। 14 सितंबर को जब एशिया कप में इन दोनों टीमों के बीच जो पहला मैच खेला गया था उसमें जब भारत ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया था तो सलमान प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए थे। फाइनल में भी उनको हार मिली थी और जब उप-विजेता का चैक पाकिस्तान के कप्तान सलमान को मिला था तो उन्होंने इसे फेंक दिया था जिससे उनकी काफी आलोचना हुई थी।

