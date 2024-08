Paris Olympics 2024: एमएस धोनी की टीम ने नीरज चोपड़ा को ठोका सलाम, सीएसके ने शेयर किया दिल खुश करने वाला वीडियो

Gold then. Silver now. 🥈

The consistency means more than the medal itself! 🥳

Thank you for furthering the nation’s pride by 89.45mts, Neeraj! 💛#WhistleForIndia #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/Jj6CMoubmp— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) August 8, 2024

नीरज थे मायूस

पूरे देश को नीरज से गोल्ड की उम्मीद थी। नीरज भी अपने गले में एक और सोने का तमगा देखना चाहते थे। नीरज ने कोशिश भी पूरी की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। गोल्ड मेडल से चूकने के बाद नीरज काफी निराश दिखे थे। उन्होंने कहा था कि जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हुआ। नीरज ने बताया था कि वह ग्रोइन एरिया में चोट की समस्या से परेशान हैं और लगातार इसे खींच रहे हैं। और अब वह इसका परमानेंट इलाज करेंगे।

यह भी पढ़ें- Video: विनोद कांबली ने दिया अपनी हेल्थ पर अपडेट, वीडियो शेयर कर फैंस से कहा- भगवान की दया से सब ठीक