T20 World Cup: टीम इंडिया की विराट जीत के बाद पाकिस्तान से आए रिएक्शन, रोहित-कोहली के बारे में कही ये बात

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और कोच वकार यूनिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते कोहली की तारीफ की और लिखा कि महान खिलाड़ी हमेशा मुश्किल परिस्थिति में सामने आते हैं और कोहली ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने लिखा, "महान खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में उठकर सामने आते हैं। विराट कोहली ने शानदार पारी खेली इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के दो ओवरों बिल्कुल वर्ल्ड कप विनर की तरह थे। बधाई हो टीम इंडिया।"

Great players rise above others in crunch situations. @imVkohli Played a magnificent knock (no doubt) but the two overs from @Jaspritbumrah93 at the end was pure World Cup winner. Congratulations 🙌 Team India and @ImRo45 @cricketworldcup #Champions 🏆 pic.twitter.com/K3tFTDQ7Ot — Waqar Younis (@waqyounis99) June 29, 2024

हसन अली ने पोस्ट करते हुए लिखा, "क्या शानदार मैच, क्या फाइनल। टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई हो टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका को भी सलाम जिन्होंने फाइनल से पहले तक अजेय क्रम जारी रखा। आप लोग जीत के काफी करीब थे।"

What a match, what a final!! Congratulations to India on winning the #T20WorldCup 👏🏼 And hats off to South Africa for an unbeaten run till the final, you guys were just an inch away from it 👍🏼 #T20WorldCupFinal #INDvsSA— Hassan Ali 🇵🇰 (@RealHa55an) June 29, 2024