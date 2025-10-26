पाक महिला टीम के मुख्य कोच वसीम होंगे बर्खास्त, नए की तलाश तेज

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:09 PM (IST)

    पाकिस्तान ने विश्व कप में अपने सात मैचों में से चार हारे, जबकि उसके बाकी तीन मैच बारिश की भेंट चढ़ गए। जानकारी के अनुसार, पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस बात से निराश हैं कि वसीम ने वादे के अनुसार काम नहीं किया। 

    पाकिस्तान महिला टीम के खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच की नौकरी गई।

    कराची, प्रेट्र। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने महिला वनडे वर्ल्ड कप में पाक टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच मोहम्मद वसीम का अनुबंध नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तान आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में फिलहाल तालिका में सातवें स्थान पर है। अगर बांग्लादेश अपने आखिरी मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है तो पाक टीम आखिरी स्थान पर खिसक सकती है।

    पिछले साल ही बने थे कोच

    पीसीबी ने पिछले साल ही वसीम को महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया था। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान एशिया कप सेमीफाइनल में श्रीलंका से हार गया था और फिर दक्षिण अफ्रीका में महिला टी-20 विश्व कप के चार मैचों में से सिर्फ एक मैच ही जीत सका था। पीसीबी अगले कुछ दिनों में नए मुख्य कोच की घोषणा कर सकता है। बोर्ड एक विदेशी कोच के साथ बातचीत भी कर रहा है।

