PCB चीफ मोहसिन नकवी पर बयानबाजी कर बुरे फंसे पूर्व पाक कप्तान, साइबर अपराध एजेंसी ने की पूछताछ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान पीसीबी पर कमेंट कर बुरे फंस गए हैं। पीसीबी के वरिष्ठ कानूनी प्रबंधक सैयद अली नकवी की शिकायत पर पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी (NCCIA) ने पूर्व पाक कप्तान से पूछताछ की। शिकायत दर्ज होने के बाद तुरंत जांच शुरू हो गई।

पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी (NCCIA) के प्रवक्ता नजीबुल्लाह हसन ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि पूर्व कप्तान और विकेटकीपर राशिद लतीफ ने इस्लामाबाद और लाहौर में अपने खिलाफ दो पूछताछ में अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि पीसीबी के वरिष्ठ कानूनी प्रबंधक सैयद अली नकवी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद लतीफ के खिलाफ जांच शुरू की गई। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद जांच शुरू हो गई।

पीसीबी की आलोचना की थी लतीफ ने कप्तानी के फैसलों के लिए पीसीबी की आलोचना की थी और एक्स पर लिखा था, शाहीन शाह अफरीदी को वनडे कप्तान बनाया गया। फूट डालो और राज करो की नीति एक राजनीतिक रणनीति है जिसके तहत आबादी के भीतर धार्मिक, जातीय, क्रिकेट टीम या वर्ग भेद जैसे विभाजन पैदा करके और उनका फायदा उठाकर सत्ता हासिल की जाती है और उसे बनाए रखा जाता है।

कप्तान को लेकर दिया था बड़ा बयान उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो एक अच्छा कप्तान भी नहीं दे सकता। पूर्व विकेटकीपर हाल के महीनों में कई क्रिकेट संबंधी मुद्दों पर मुखर रहे हैं। एशिया कप 2025 के दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैचों के दबाव के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव है और अब यह मैदान तक भी पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान मैदान के बाहर की घटनाएं भी बेचैनी पैदा कर रही हैं।