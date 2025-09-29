IND vs PAK: एशिया कप के बाद पाकिस्तान में ही घिर गए मोहसिन नकवी, इस बात के चलते इस्तीफे की उठी मांग

एशिया कप में भारत से लगातार तीसरी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को फाइनल में भारत ने पांच विकेट से हरा दिया और तभी से नकवी अपने देश के लोगों के निशाने पर हैं।

पीटीआई, लाहौर: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी को एशिया कप में भारत से लगातार तीसरी हार के बाद इंटरनेट मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ नेता मूनिस इलाही ने एक्स पर लिखा कि अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें मोहसिन नकवी के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने इतने कम समय में पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया। यह बेशर्म इंसान किसी तरह का अफसोस महसूस नहीं करता, लेकिन जिन्होंने इसे बिठाया है, उन्हें सोचना चाहिए। इसे तुरंत हटाना चाहिए।

इन लोगों ने की आलोचना पूर्व सिंध गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने भी हमला बोला और आरोप लगाया कि नकवी ने पाकिस्तान के शीर्ष खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया, जिसके चलते टीम को भारत से लगातार तीन हार झेलनी पड़ी। पत्रकार उमर दराज गोंदल ने कहा कि चाहे भारतीय कप्तान ने नकवी से हाथ मिलाने या उनसे ट्रॉफी लेने से इन्कार किया हो इसका एकमात्र जवाब है कि मैदान में भारत को हराकर उनका मुंह बंद किया जाए।