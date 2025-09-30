PAK vs SA Test: भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान ने बदली अपनी टीम, कौन अंदर, कौन बाहर?

PAK vs SA Test एशिया कप में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बदलाव किए गए हैं। पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम का एलान हो गया है। शान मसूद टेस्ट कप्तान है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीम में वापसी हुई है। आसिफ अफरीदी फैसल अकरम और रोहेल नजीर को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SA Test Series: एशिया कप 2025 फाइनल में भारत के खिलाफ मिली हार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग जाने के बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है।

वहीं, पाकिस्तान की टीम ने भारत से मिली हार के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है। भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान की टीम अदली-बदली नजर आ रही है। टी20 में खराब प्रदर्शन के बाद सैम अयूब को टेस्ट सीरीज के लिए ड्रॉप किया गया। वहीं, टीम में तीन नए चेहरों की एंट्री हुई है। आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तान की स्क्वॉड पर।

PAK vs SA Test: पाकिस्तान की टीम में 3 नए चेहरों की एंट्री दरअसल, पीसीबी (PCB) ने साउथ अफ्रीका (PAK vs SA Test Series) के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की स्क्वॉड का एलान किया है। शान मसूद टेस्ट कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं, टेस्ट टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी चुना गया है। इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को उनके टी20 क्रिकेट में प्रदर्शन की वजह से एशिया कप के लिए पाकिस्तान की स्क्वॉड में जगह नहीं मिली थी।

अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्क्वॉड में पाकिस्तान की टीम में तीन अनकैप्ड प्लेयर्स को मौका मिला है, जिसमें असिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर का नाम शामिल हैं। इन तीनों को घरेलू क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान की टीम में जगह मिली है। पाकिस्तान के टी20I कप्तान सलमान अली आगा भी टेस्ट टीम में है, जबकि सैम अयूब को टेस्ट टीम में नहीं चुना गया।

साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान दौरा साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का पाकिस्तान (PAK vs SA Test) में लंबा दौरा है, जहां पहले टेस्ट सीरीज का पहला मैच 12 अक्तूबर से शुरू होगा। वहीं, दूसरा टेस्ट 20-24 के बीच में रावलपिंडी में खेला जाएगा। इसके बाद तीन मैचों की टी20I सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 31 अक्तूबर से होनी है। फिर वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा, जिसका आखिरी वनडे मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा।

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका का शेड्यूल 12-16 अक्टूबर - लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट

20-24 अक्टूबर - रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट

28 अक्टूबर - रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी में पहला टी20I

31 अक्टूबर - गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में दूसरा टी20 मैच

1 नवंबर - गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में तीसरा टी20I

4 नवंबर - इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद में पहला वनडे

6 नवंबर - दूसरा वनडे, इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद में

8 नवंबर- तीसरा वनडे, इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद PAK vs SA Test: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें