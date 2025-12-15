IND U19 vs PAK U19: नो हैंडशेक से लेकर एरोन-वैभव के प्रदर्शन तक; भारत-पाक अंडर-19 एशिया कप मैच के टॉप-5 मोमेंट्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND U19 vs PAK U19 Asia Cup: भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 90 रन से हराकर अंडर-19 एशिया कप 2025 में लगातार दूसरी जीत हासिल की। दुबई में 14 दिसंबर को खेले गए ग्रुप स्टेज मैच में 241 रन का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 41.2 ओवर में 150 रन पर ऑलआउट हो गई। पाकिस्तान की ओर से हुजैफा अहसन ने 70 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी।

मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। बारिश के कारण मैच को 49-49 ओवर का कर दिया गया था। भारत की ओर से एरोन जॉर्ज ने 85 रन की पारी खेली और 240 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 150 रन ही बना सकी और टीम इंडिया ने 90 रन से जीत हासिल की। इस मैच के एरोन जॉर्ज की आतिशी पारी से लेकर वैभव सूर्यवंशी के गेंद से कमाल तक, टॉप मोमेंट्स क्या-क्या रहे, आइए आपको बताते हैं।

IND U19 vs PAK U19 मैच के टॉप मोमेंट्स 1.एरोन जॉर्ज की शानदार पारी पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले गए मैच में भारतीय टीम की ओर से एरोन जॉर्ज (Aaron George) ने बल्ले से शानदार खेल दिखाया। उन्होंने मैच में 12 चौके और एक छक्की की मदद से 88 गेंद पर 85 रन बनाए। वह भले ही अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनकी इस पारी ने उनकी अहमियत को दर्शाया।

मैच में वैभव (Vaibhav Suryavanshi) जहां सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए, तो मुश्किल समय में एरोन ने पाकिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण का सामा किया और मोर्चा संभालते हुए बेहतरीन टाइमिंग पर ये पारी खेली। जॉर्ज ने आयुष म्हात्रे के साथ दूसरे विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी की।

बता दें कि जॉर्ज ने वैभव-म्हात्रे की तरह आक्रमक बैटिंग नहीं की, बल्कि उनकी पारी में सहज फुटवर्क और मैदान में गैप ढूंढने की क्षमता दिखी। इसके चलते उनकी तुलना फैंस ने संजू सैमसन से कर दी। 2. वैभव सूर्यवंशी का गेंद से कमाल बल्ले से वैभव पाकिस्तान के सामने महज 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने गेंद से कमाल किया। वैभव ने पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद सैयाम को कॉट एंड बोल्ड किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक शानदार और अहम कैच भी लपका। उन्होंने मैच में हुजैफा अहसान जो अर्धशतक बनाने के बाद क्रीज पर डटे हुए थे, उनका कैच शानदार डाइव लगाते हुए लपका। इस विकेट के साथ ही भारत की जीत पक्की हो गई थी। अहसान 70 रन बनाकर आउट हुए।

3. कनिष्क चौहान का ऑलराउंड प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में कनिष्क चौहान को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। भारत के लिए कनिष्क चौहान ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया, जहां बल्लेबाजी में 46 रन बनाए और गेंदबाजी में 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट किया। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

4. नो हैंडशेक पहलगाम अटैक के बाद भारत ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान (IND vs PAK U19 No Handshake) के खिलाफ अलग रुख अपनाया। मैच चाहे किसी भी लेवल पर हो भारतीय खिलाड़ी ना पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाएंगे ना ही किसी तरह की बातचीत कर रहे हैं। इस मामले में आईसीसी ने दखल देते हुए जूनियर-लेवल क्रिकेट से पॉलिटिक्स को दूर रखने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि, बीसीसीआई ने इस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया और आयुष म्हात्रे ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया।