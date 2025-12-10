निकोलस पूरन ने नहीं किया स्टंप, फिर टीम ने किया रिटायर आउट; 1 रन से हारी MI अमीरात

नई दिल्ली, जेएनएन। डेजर्ट वाइपर्स ने अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को एमआइ अमीरात को सिर्फ एक रन से हराते हुए रोमांचक जीत दर्ज की। यह आईएलटी20 सीजन 4 में वाइपर्स की लगातार चौथी जीत रही। 159 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए वाइपर्स शुरुआत में विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मैच 19वें ओवर में अचानक बदल गया, जब डेविड पेन(4/29) ने तीन अहम विकेट झटके। जीत के अलावा वाइपर्स की एक रणनीतिक चाल मैच का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनी।

वाइपर्स ने अमीरात को दी मात वाइपर्स 15.5 ओवर में 117/1 पर थे, जब एमआइ अमीरात के पास मैक्स होल्डन को आउट करने का सुनहरा मौका था। राशिद खान ने आफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी, जिसने होल्डन को बड़ा शाट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकलने पर मजबूर किया। लेकिन होल्डन गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठे।