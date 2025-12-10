निकोलस पूरन ने नहीं किया स्टंप, फिर टीम ने किया रिटायर आउट; 1 रन से हारी MI अमीरात

Language
    By Jagran News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    निकोलस पूरन ने किया स्टंप। फोटो- स्क्रीन ग्रैब

    नई दिल्ली, जेएनएन। डेजर्ट वाइपर्स ने अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को एमआइ अमीरात को सिर्फ एक रन से हराते हुए रोमांचक जीत दर्ज की। यह आईएलटी20 सीजन 4 में वाइपर्स की लगातार चौथी जीत रही।

    159 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए वाइपर्स शुरुआत में विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मैच 19वें ओवर में अचानक बदल गया, जब डेविड पेन(4/29) ने तीन अहम विकेट झटके। जीत के अलावा वाइपर्स की एक रणनीतिक चाल मैच का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनी।

    वाइपर्स ने अमीरात को दी मात

    वाइपर्स 15.5 ओवर में 117/1 पर थे, जब एमआइ अमीरात के पास मैक्स होल्डन को आउट करने का सुनहरा मौका था। राशिद खान ने आफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी, जिसने होल्डन को बड़ा शाट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकलने पर मजबूर किया। लेकिन होल्डन गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठे।

    पूरन ने नहीं किया स्टंप आउट

    विकेटकीपर निकोलस पूरन ने गेंद को पकड़ा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने होल्डन को स्टंप नहीं किया। पूरन चाहते थे कि होल्डन क्रीज पर बने रहें, ताकि वाइपर्स की रन गति धीमी हो सके। पूरन ने भले ही होल्डन को स्टंप नहीं किया, लेकिन वाइपर्स ने अगली ही गेंद पर अपनी चाल चला दी और बल्लेबाज को रिटायर-आउट कर दिया।

     

    एक रन से मिली हार

    अगले ही ओवर में वाइपर्स ने होल्डन को रिटायर-आउट करके सैम करन को भेजा, ताकि रन गति तेज की जा सके। रणनीति सफल रही और वाइपर्स ने 20 ओवर में 159/4 का स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद टीम ने एमआइ अमीरात को 158/9 पर रोकते हुए एक रन से नाटकीय जीत दर्ज की।

