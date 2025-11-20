VIDEO: हरभजन सिंह ने तोड़ी 'नो हैंडशेक' की प्रथा, मैदान पर पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिलाया हाथ

हालांकि, अब हरभजन सिंह ने यह प्रथा तोड़ दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हरभजन सिंह को पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहनवाज दहानी से हाथ मिलाते हुए साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर उनके इस व्यवहार को लेकर बवाल मचा हुआ है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर गलत ट्रेंड कर रहे हैं। उनका एक वीडियो तेज से वायरल हो रहा है। इसमें वह पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलने की प्रथा का चलन शुरू हुआ।

In July - Harbhajan Singh withdrew from the match against Pakistan in the WCL. In November - Harbhajan Singh was seen shaking hands with Pakistan’s Shahnawaz Dahani in the Abu Dhabi T10 League. pic.twitter.com/Xx9KWKsVDL

भारतीय टीम ने हैंडशेक करने से किया मना उसकी वजह सितंबर में एशिया कप के दौरान भारतीय टीम की हाथ न मिलाने की नीति है। दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें इस टूर्नामेंट में तीन बार आमने-सामने हुईं और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने एक बार भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इंडिया लीजेंड्स ने नहीं खेला मैच गौरतलब हो कि हरभजन सिंह इंडिया लीजेंड्स टीम का भी हिस्सा थे, जिसने इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के फाइनल सहित कई बार पाकिस्तान लीजेंड्स के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था।

अभी तक चालू है नो हैंडशेक की प्रथा यहां तक कि भारतीय महिला टीम ने भी विश्व कप में हाथ न मिलाने की नीति जारी रखी। हाल ही में राइजिंग स्टार एशिया कप में भारत ए टीम भी इसी नक्शेकदम पर चलते हुए पाकिस्तान क्रिकेटर से हाथ नहीं मिला। अब हरभजन के हाथ मिलने से सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हो रही है।