CPL 2024: 'अब तो आदत सी है'...निकोलस पूरन आए, छक्के-चौके बरसाए, मैच जिताया और चले गए

NICHOLAS POORAN SHOW IN CPL...!!! 💪🔥

- 93* (43) with 6 fours and 7 sixes-The dominance of Pooran...!!!❤🥶pic.twitter.com/hT6PIa5DJ7— Lalit Saini (@IamLalitSaini) September 23, 2024

फ्लैचर की पारी बेकार

पूरन की पारी ने सेंट किट्स के आंद्रे फ्लैचर की पारी को जाया कर दिया। फ्लैचर ने भी पूरन के बराबर 93 रन बनाए थे। हालांकि, उन्होंने पूरन से ज्यादा गेंदें खेली थीं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 61 गेंदों का सामना किया था और चार चौके, छह छक्के मारे। उनका स्ट्राइक रेट 152.45 का रहा। उनके अलावा काइल मेयर्स ने 30 गेंदों पर 60 रन बनाए जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल रहे। राइली रुसो ने 11 गेंदों पर 20 रन बनाए। मिकाइल लुइस 10 गेंदों पर नाबाद रहे।

