CPL में गरजा निकलोस पूरन का बल्ला, 16 गेंदों पर ही बना डाले 82 रन, फिर भी 3 रनों से छूटा शतक

97 runs from just 43 balls including 7 fours & 9 sixes in their first match of CPL 2024...!!!! pic.twitter.com/TZwKeq8xsQ— Johns. (@CricCrazyJohns) September 1, 2024

कार्टी ने भी किया कमाल

पूरन अकेले नहीं लड़ रहे थे। उनके साथ थे केसी कार्टी। कार्टी ने भी अपना तूफानी अंदाज दिखाया। कार्टी ने 35 गेंदों का सामना कर नौ चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 73 रन बना दिए। पूरन और कार्टी के बीच 59 गेंदों पर 122 रनों की साझेदारी हुई जिससे नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 250 रन बनाने में सफल रही।

ये सीपीएल में तीसरा सबसे बड़ा टोटल है। सीपीएल में सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड भी नाइट राइडर्स के नाम है। इस टीम ने 13 सितंबर को जमैका के खिलाफ दो विकेट खोकर 267 रन बनाए थे।

सेंट किट्स फेल

इस विशाल स्कोर के सामने सेंट किट्स की टीम बुरी तरह से फेल हो गई। पूरे 20 ओवर खेलने के बाद ये टीम आठ विकेट खोकर 206 रन ही बना सकी। उसकी तरफ से मिकली लुइस ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए।

