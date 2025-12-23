भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने किया टीम का एलान, कई बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने भारत दौरे पर खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीमों का एलान कर दिया है। इन दोनों टीमों ने दो बड़े खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है जबकि कई खिलाड़ी चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घरेलू क्रिकेट में दमदार खेल दिखाने वाले जेडन लेनॉक्स को टीम में चुना गया है। जेडन को पहली बार टीम में जगह मिली है। वह वनडे टीम में चुने गए हैं। उनके साथ-साथ वनडे टीम में क्रिस्टिन क्लार्क, अदी अशोक, जॉश क्लार्कसन, निक केली और हाल ही में टेस्ट में डेब्यू करने वाले मिचेल रे को भी भी चुना गया है।

इन दो खिलाड़ियों की वापसी दाएं हाथ के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन और बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सैंटनर की वापसी हुई है। जेमिसन को वनडे और टी20 दोनों टीमों में जगह मिली है। वहीं सैंटनर को टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। सैंटनर ग्रोइन की चोट के कारण टीम से बाहर थे। सैंटनर को वनडे टीम में नहीं चुना गया है। उनकी जगह माइकल ब्रेसवेल टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम में उनके पास डेवन कॉन्वे, डेरिल मिचेल, विल यंग और हेनरी निकोलस का अनुभव होगा।

इन खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह केन विलियमसन को टीम में जगह नहीं मिली है और रचिन रवींद्र भी दोनों टीमों से बाहर ही हैं। विलियमसन एसए20 लीग में खेलेंगे इसी कारण भारत दौरे के लिए वह उपलब्ध नहीं हैं। टेस्ट टीम के कप्तान टॉम लैथम और तेज गेंदबाज मेट हेनरी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। लैथम पिता बनने वाले हैं और इसी कारण उनको नहीं चुना गया है। वहीं हेनरी अपनी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं।