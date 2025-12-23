भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने किया टीम का एलान, कई बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अगले महीने भारत दौरे पर आएगी और पांच मैचों की वनडे सीरीज के अलावा तीन मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेगी। इन दोनों सीरीजों के लिए न् ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने भारत दौरे पर खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीमों का एलान कर दिया है। इन दोनों टीमों ने दो बड़े खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है जबकि कई खिलाड़ी चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।
घरेलू क्रिकेट में दमदार खेल दिखाने वाले जेडन लेनॉक्स को टीम में चुना गया है। जेडन को पहली बार टीम में जगह मिली है। वह वनडे टीम में चुने गए हैं। उनके साथ-साथ वनडे टीम में क्रिस्टिन क्लार्क, अदी अशोक, जॉश क्लार्कसन, निक केली और हाल ही में टेस्ट में डेब्यू करने वाले मिचेल रे को भी भी चुना गया है।
इन दो खिलाड़ियों की वापसी
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन और बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सैंटनर की वापसी हुई है। जेमिसन को वनडे और टी20 दोनों टीमों में जगह मिली है। वहीं सैंटनर को टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। सैंटनर ग्रोइन की चोट के कारण टीम से बाहर थे। सैंटनर को वनडे टीम में नहीं चुना गया है। उनकी जगह माइकल ब्रेसवेल टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम में उनके पास डेवन कॉन्वे, डेरिल मिचेल, विल यंग और हेनरी निकोलस का अनुभव होगा।
इन खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
केन विलियमसन को टीम में जगह नहीं मिली है और रचिन रवींद्र भी दोनों टीमों से बाहर ही हैं। विलियमसन एसए20 लीग में खेलेंगे इसी कारण भारत दौरे के लिए वह उपलब्ध नहीं हैं। टेस्ट टीम के कप्तान टॉम लैथम और तेज गेंदबाज मेट हेनरी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। लैथम पिता बनने वाले हैं और इसी कारण उनको नहीं चुना गया है। वहीं हेनरी अपनी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं।
नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर और मार्क चैपमैन को भी चोट के कारण वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया। वनडे सीरीज में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी मिच हे की होगी। वहीं टी20 में इस जिम्मेदारी को कॉन्वे निभाएंगे। जैकब डफी और रचिन रवींद्र को आराम दिया गया है क्योंकि ये दोनों पूरे क्रिकेट सीजन में टीम का हिस्सा रहे हैं।
वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम : माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदी अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जॉश क्लार्कसन, डेवन कॉनवे, जैक फाउल्क्स, मिच हे, काइल जेमीसन, निक केली,जेडन लेनॉक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग।
टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, बेवॉन जैकब्स, डेरिल मिचेल, जिम्मी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी।
यह भी पढ़ें- ICC ODI Batting Rankings: रोहित शर्मा का राज खत्म, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने नंबर-1 बनकर रच दिया इतिहास
यह भी पढ़ें- Kane Williamson की IPL में हुई वापसी, फ्रेंचाइजी मालिक ने ये बड़ी जिम्मेदारी देकर किया ग्रैंड वेलकम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।