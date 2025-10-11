Language
    NAM vs SA: वर्ल्ड क्रिकेट में नामीबिया ने किया बड़ा उलटफेर, साउथ अफ्रीका को टी20I में चटा दी धूल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:55 PM (IST)

    नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को चार विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। एक मात्र टी20I मैच की सीरीज में नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को चार विकेट से हराया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम को टी20I में किसी एसोसिएट देश के खिलाफ मुकाबले में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। 

    नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को चार विकेट से हराया। फोटो- स्क्रीन ग्रैब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। नामीबिया 11 अक्टूबर 2025 का दिन हमेशा याद रखना चाहेगा। वहीं, साउथ अफ्रीका की टीम के लिए सबसे बुरा दिन साबित हुआ। अफ्रीका की टीम को नामीबिया ने एक मात्र टी20I मैच में धूल चटाकर सीरीज अपने नाम की। नामीबिया ने अफ्रीका को चार विकेट से हराया।

    मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी की। वह 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए थे, जिसके बाद नामीबिया की टीम ने इस टारगेट को 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में हासिल कर लिया। नामीबिया के लिए यह जीत ऐतिहासिक रही। वह पहली बार अपने घर पर कोई इंटरनेशनल मुकाबला खेलने मैदान पर उतरी थी।

    साउथ अफ्रीका के साथ पहली बार हुआ ऐसा

    गौरतलब हो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम को टी20I में किसी एसोसिएट देश के खिलाफ मुकाबले में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, नामीबिया ने चौथी बार किसी फुल मेंबर टीम को मात दी है, जिसमें इससे पहले वह आयरलैंड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीम को मात दे चुकी है।

    जेन ग्रीन ने खेली मैच जिताऊ पारी

    साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ मैच में नामीबिया को 4 विकेट से जीत दिलाने में विकेटकीपर बल्लेबाज जेन ग्रीन ने काफी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 23 गेंद में 30 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। इसके अलावा कप्तान गेरार्ड एरासमस के बल्ले से भी 21 गेंद में 21 रनों की पारी देखने को मिली।

    गेंदबाजी में किया कमाल

    इस मैच में नामीबिया के गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने साउथ अफ्रीकी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ट्रम्पेलमैन ने तीन विकेट तो मैक्स हेइंगो ने 2 और इसके अलावा कप्तान गेरार्ड, स्मिट और बेन शिकोंगो ने 1-1 विकेट हासिल किया। आईसीसी रैंकिंग में नामीबिया 16वें स्थान पर मौजूद है।

