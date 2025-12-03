Language
    10 साल से टीम में नहीं मिली जगह, अब मोहित शर्मा ने क्रिकेट को कहा अलविदा; सोशल मीडिया पर की घोषणा

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है।

    मोहित शर्मा ने क्रिकेट से लिया संन्यास।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। 34 अंतरराष्ट्रीय मैच और आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) में कई मैच खेलने के बाद मोहित शर्मा ने संन्यास लेने का फैसला किया है।

    उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद दिया। मैदान पर बिताए गए समय के लिए आभार व्यक्त किया और घरेलू सर्किट में बिताए गए समय के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को धन्यवाद दिया। मोहित ने 2015 में आखिरी बार टीम इंडिया के लिए खेला था। उन्होंने 26 वनडे और 8 टी20I मैच खेले। वनडे में उन्होंने 31 विकेट लिए और टी20I में 6 बल्लेबाजों को आउट किया।

    सोशल मीडिया पर लिखा भावुक संदेश

    मोहित शर्मा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर भारतीय टीम की जर्सी पहनने और आईपीएल में खेलने तक का यह सफर किसी वरदान से कम नहीं रहा। मेरे करियर की रीढ़ बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का विशेष धन्यवाद। अनिरुद्ध सर का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिनके निरंतर मार्गदर्शन और मुझ पर विश्वास ने मेरे जीवन को इस तरह आकार दिया कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता।

    सभी को बोला धन्यवाद

    उन्होंने आगे कहा, बीसीसीआई, मेरे कोच, मेरे साथी खिलाड़ी, आईपीएल फ्रेंचाइजी, सहयोगी स्टाफ और मेरे सभी दोस्तों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने हमेशा मेरे मूड स्विंग और गुस्से को संभाला और हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। मैं खेल को नए तरीके से समर्पित करने के लिए उत्सुक हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमेशा कृतज्ञता से बढ़कर पारी।

    2015 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए

    एक साल बाद उन्होंने 2015 विश्व कप टीम में चोटिल इशांत शर्मा की जगह ली। उन्होंने 8 मैचों में 13 विकेट लिए और एक यादगार विश्व कप खेला। उन्होंने 4.98 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की। वह आईपीएल में गुजरात टाइटन्स का हिस्सा थे।

