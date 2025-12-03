10 साल से टीम में नहीं मिली जगह, अब मोहित शर्मा ने क्रिकेट को कहा अलविदा; सोशल मीडिया पर की घोषणा

मोहित शर्मा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर भारतीय टीम की जर्सी पहनने और आईपीएल में खेलने तक का यह सफर किसी वरदान से कम नहीं रहा। मेरे करियर की रीढ़ बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का विशेष धन्यवाद। अनिरुद्ध सर का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिनके निरंतर मार्गदर्शन और मुझ पर विश्वास ने मेरे जीवन को इस तरह आकार दिया कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता।