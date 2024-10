स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और बांग्‍लादेश के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज ग्‍वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत की ओर से तेज गेंदबाज मयंक यादव और ऑलराउंडर नीतिश रेड्डी ने डेब्‍यू किया। मुरली कार्तिक ने मयंक यादव को और पार्थिव पटेल ने नीतिश रेड्डी को डेब्‍यू कैप सौंपी।

Say Hello to #TeamIndia's Debutants here in Gwalior 😃👋