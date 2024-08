14 साल बाद घरेलू टीम से अलग हुआ भारतीय क्रिकेटर, सोशल मीडिया पर नई पारी खेलने का कर दिया खुलासा

फोटो में लिखा है, ''पीसीए में मेरी यात्रा शानदार रही। जूनियर स्‍तर से सीनियर स्‍तर तक और 2023-24 सीजन में सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में टीम का नेतृत्‍व किया। मैं पीसीए सचिव दिलशेर खन्‍ना, युवराज सिंह और हरभजन सिंह को धन्‍यवाद देना चाहता हूं, जिन्‍होंने इतने साल मेरा साथ दिया। मैं पीसीए प्रबंधन और स्‍टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्‍होंने हमेशा मेरा साथ दिया।''

इसमें आगे लिखा गया, ''हालांकि, काफी विचार के बाद मुझे लगा कि अपने करियर में नए अध्‍याय की शुरुआत करने का समय है। मैंने फैसला लिया है कि यह आगे बढ़ने का सही समय है और आगामी घरेलू सीजन में त्रिपुरा के लिए खेलते हुए नजर आऊंगा। मैं त्रिपुरा में नई शुरुआत के लिए उत्‍साहित हूं और आने वाली कई उपलब्धियों व कीर्तिमानों का जश्‍न मनाऊंगा।''

On to the next chapter.. Waheguru Mehar Kare 🙏🏽 pic.twitter.com/b1l5IXfVGI— Mandeep Singh (@mandeeps12) August 10, 2024