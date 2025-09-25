वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज के लिए आज 15 सदस्‍यीय भारतीय टीम का एलान किया गया। अक्षर पटेल और देवदत्‍त पडिक्‍कल की टेस्‍ट टीम में वापसी हुई है। तमिलनाडु के इनफॉर्म विकेटकीपर बल्‍लेबाज नारायण जगदीशन भी टीम में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद उन्‍हें इंग्‍लैंड सीरीज के दौरान भारतीय स्‍क्वॉड में शामिल किया गया था।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज के लिए गुरुवार को 15 सदस्‍यीय भारतीय टीम का एलान किया गया। अक्षर पटेल और देवदत्‍त पडिक्‍कल की टेस्‍ट टीम में वापसी हुई है। तमिलनाडु के इनफॉर्म विकेटकीपर बल्‍लेबाज नारायण जगदीशन भी टीम में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद उन्‍हें इंग्‍लैंड सीरीज के दौरान भारतीय स्‍क्वॉड में शामिल किया गया था।

हालांकि, उन्‍हें टेस्‍ट डेब्‍यू का मौका नहीं मिला था। हालांकि, इस टीम में घरेलू क्रिकेट के कई स्‍टार को नजरअंदाज किया गया है। इनमें आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के कप्‍तान ऋतुराज गायकवाड़, मानव सुधार, स्‍पर्श जैन, हर्ष दुबे और हाल ही में खत्‍म हुई दलीप ट्रॉफी में रनों का अंबार लगाने वाले यश राठौड़ शामिल हैं।

ऋतुराज गायकवाड़ 2021 में इंटरनेशनल डेब्‍यू करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को अब तक टेस्‍ट में पदार्पण करने का मौका नहीं मिला है। महाराष्‍ट्र की कप्‍तानी करने वाले ऋतुराज ने अब तक खेले 39 प्रथम श्रेणी मुकाबलों की 67 पारियों में 43.56 की औसत और 60.39 की स्‍ट्राइक रेट से 2832 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्‍होंने 14 अर्धशतक के साथ ही 8 शतक भी लगाए हैं। दलीप ट्रॉफी 2025 में वेस्‍ट जोन के इस प्‍लेयर ने 1 मुकाबला खेला था और 200 रन ठोक दिए थे।

यश राठौड़ द‍लीप ट्रॉफी 2025 में यश राठौड़ ने बल्‍ले से कमाल का खेल दिखाया था। विदर्भ के इस खिलाड़ी ने सेंट्रल जोन से खेलते हुए फाइनल में कमाल की बल्‍लेबाजी की थी। हालांकि, यश डबल सेंचुरी से चूक गए थे। उन्‍होंने पहली पारी में 286 गेंदों पर 194 रन बनाए थे। दूसरी पारी में यश 13 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

फाइनल में सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराया था। यश को प्‍लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। यश दलीप ट्रॉफी 2025 में दूसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज थे। उन्‍होंने 3 मैच की 5 पारियों में 374 रन बनाए थे। रणजी ट्रॉफी 2024-2025 में यश सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बैटर थे। उन्‍होंने 10 मुकाबलों में 960 रन ठोके थे।

स्‍पर्श जैन मध्‍यप्रदेश के ऑलराउंडर स्‍पर्श जैन 32 साल के हो चुके हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से धमाल मचाने वाले स्‍पर्श को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ भी मौका नहीं मिला। उन्‍होंने 44 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 1591 रन बनाए हैं और 147 विकट भी चटकाए हैं। दलीप ट्रॉफी 2025 के 2 मुकाबलों में उन्‍होंने 136 रन बनाए थे 16 विकेट भी चटकाए थे। फाइनल में उन्‍होंने 73 रन बनाने के साथ ही 8 सफलताएं भी प्राप्‍त की थीं।

हर्ष दुबे विदर्श के गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्ष दुबे इन दिनों ऑस्‍ट्रेलिया ए के खिलाफ टेस्‍ट खेल रहे हैं। पहले टेस्‍ट में उन्‍होंने नाबाद 16 रन बनाने के साथ ही 3 विकेट भी चटकाए। 22 फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में उनके नाम 22.66 की औसत और 3.05 की इकोनॉमी से 111 विकेट हैं। 11/107 एक मुकाबले में उनका बेस्‍ट गेंदबाजी प्रदर्शन है। इसके अलावा हर्ष ने 8 अर्धशतक की बदौलत 836 रन भी बनाए हैं।