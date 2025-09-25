Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI Test: हाय रे किस्मत! इन 5 भारतीय स्टार्स को वेस्‍टइंडीज दौरे के लिए नहीं मिली टीम में जगह; एक का करियर तबाह!

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:49 PM (IST)

    शुभमन गिल की कप्तानी में 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का एलान हो गया है। इस टेस्ट सीरीज के लिए रवींद्र जडेजा को शुभमन का उपकप्तान बनाया गया है। मगर इस भारतीय स्क्वॉड से कई ऐसे नाम मिसिंग हैं जो टीम में जगह पाने के हकदार थे लेकिन वह अनदेखी का शिकार हो गए

    prefferd source google
    Hero Image
    IND vs WI Test: 5 भारतीय खिलाड़ियों जिन्हें किया गया नजरअंदाज

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs WI Test: शुभमन गिल की कप्तानी में 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का एलान हो गया है।

    इस टेस्ट सीरीज के लिए रवींद्र जडेजा को शुभमन का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी टीम में शामिल है। मगर इस भारतीय स्क्वॉड से कई ऐसे नाम मिसिंग हैं, जो टीम में जगह पाने के हकदार थे, लेकिन वह अनदेखी का शिकार हो गए, जिसमें करुण नायर, शार्दुल ठाकुर का नाम भी शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    5 भारतीय खिलाड़ियों जिन्हें किया गया नजरअंदाज

    1. करुण नायर (Karun Nair)

    करुण नायर (Karun Nair Dropped) को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज (India vs West Indies Test 2025) के लिए भारतीय टीम (India Squad) में जगह नहीं मिली है। इंग्लैंड दौरे पर टीम में शामिल करुण नायर की टेस्ट टीम में जगह हासिल करने की उम्मीदें थी, लेकिन सेलेक्शन कमेटी ने उन्हें नहीं चुना। 

    इंग्लैंड दौरे पर करुण ने चार टेस्ट मैचों में कुल 205 रन बनाए थे। उन्होंने केवल एक बार अर्धशतक जड़ा था, जो कि द ओवर मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ उनके बल्ले से निकला था। ऐसे में 8 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले करुण को एक बार फिर ड्रॉप किया गया है, जिससे उनके करियर पर तलवार लटकती नजर आ रही है। 

    2. शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur)

    करुण की तरह शार्दुल ठाकुर  (Shardul Thakur dropped) को भी वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम के लिए नहीं चुना गया। शार्दुल ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज के दो मैच खेलते हुए कुल 46 रन बनाए थे। ऐसे में उन्हें अब वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। 

    3. ईशान किशन (Ishan Kishan)

    ईशान किशन (Ishan kishan Dropped) ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था, लेकिन इसके बाद से उन्हें लगातार टेस्ट टीम के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है। ईशान किशन ने टेस्ट में वैसे केवल 2 ही मैच खेले है, जिसमें उनके बल्ले से 78 रन निकले हैं। 

    सेलेक्शन कमेटी ने एन जगदीशन को ईशान पर तरजीह दी है। जिसको लेकर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईशान किशन की फिटनेस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इंडिया-ए के लिए जब हमने टीम का चयन किया त ईशान फिट नहीं थे। जगदीशन स्क्वॉड का हिस्सा थे, लेकिन ईशान फिट नहीं थे। ईशान को थोड़ा और क्रिकेट खेलना होगा और अपना परफॉरमेंस दिखाना होगा। 

    4. सरफराज खान (Sarfaraz Khan)

    सरफराज खान (Sarfaraz Khan Dropped) को वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में नहीं चुना गया। हालांकि, उनके टीम में चयन की उम्मीदें बनी हुई थी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हुए अपना वजन भी घटाया था। सरफराजन ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। वैसे अभी तक टेस्ट में उन्होंने केवल 6 मैच खेले है, जिसमें उनके बल्ले से 371 रन दर्ज हैं।

    5. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami)

    भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami Dropped) ने भारत के लिए आखिरी बार टेस्ट मैच 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसके बाद से उन्हें लगातार टेस्ट टीम के लिए नजरअंदाज किया गया है। वैसे देखा जाए शमी ने टेस्ट में कुल 64 मैच खेलते हुए 229 विकेट झटके हैं।

    यह भी पढ़ें- India Squad for WI Test: करुण नायर का कटा पत्ता, बदला गया उप-कप्तान; वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का एलान