करुण नायर को स्क्वाड में मिली जगह, देवदत्त पडिक्कल मिस कर सकते हैं मैच! टीम का हुआ एलान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग इलेवन क्या होगी, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए कर्नाटक टीम का एलान हो गया है। टीम में करुण नायर और देवदत्त पडिक्कल को जगह मिली है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या देवदत्त पडिक्कल को इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा या नहीं?

भारतीय घरेलू क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। पहला मुकाबला 26 नवंबर को होगा। इसके लिए कर्नाटक ने अपनी टीम का एलान कर दिया है। टीम की कमान मयंक अग्रवाल के हाथ में रहेगी। वहीं, जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो हैं करुण नायर और देवदत्त पडिक्कल।

भारतीय टीम के साथ हैं देवदत्त पडिक्कल देवदत्त पडिक्कल इस वक्त टीम इंडिया के साथ हैं जो अभी गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच खेलने की तैयारी में है। दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से शुरू होगा। अगर देवदत्त पडिक्कल को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है तो वह कर्नाटक के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के कुछ मैच मिस कर सकते हैं।

इसके अलावा सभी की नजर करुण नायर पर भी रहेगी। करुण नायर एक बार फिर से भारतीय टीम में जगह बनाने को तड़प रहे हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपनी छाप छोड़ी है। उन्हें 8 साल बाद भारतीय टीम में जगह मिली थी। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम में उनका चयन हुआ था।

इंग्लैंड दौरे पर मिली थी टीम में जगह उन्हें चार मुकाबले खेलने का मौका मिला, लेकिन वे इस चार मैचों की आठ पारियों में केवल एक ही अर्धशतक लगा पाए। इसके बाद उन्हें फिर टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि अभी करुण नायर ने उम्मीद नहीं हारी है और वे बेहतर प्रदर्शन कर वापसी करने की कोशिश में हैं।

खास बात यह है कि सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट का आयोजन टी20 फॉर्मेट पर होता है। इसलिए आईपीएल टीमों की नजर इस पर रहती है। करुण नायर दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं। वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन कर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।