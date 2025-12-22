चिन्नास्वामी में आईपीएल मैचों की मेजबानी की जगी उम्मीद, राज्य सरकार ने बनाई जांच समिति
इसी साल आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी के जश्न में स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के कारण एम चिन्नास्वामी को इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी नहीं मिली है। इसे मैचो ...और पढ़ें
पीटीआई, बेंगलुरु: कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैच कराने की अनुमित देने के लिए जांच समिति बनाई गई है। परमेश्वर कहा कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने अभी खाली स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी मैच कराने की इजाजत मांगी है।
परमेश्वर ने स्टेडियम में क्रिकेट मैच कराने के संबंध में केएससीए के पदाधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है।
मच गई थी भगदड़
इस साल चार जून को आरसीबी की आईपीएल में खिताबी जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़े मुकाबलों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। परमेश्वर ने कहा कि हमने ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। इस समिति में पुलिस आयुक्त , लोक निर्माण विभाग, दमकल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जो स्टेडियम का दौरा करेंगे और रिपोर्ट देंगे। स्टेडियम में आइपीएल मुकाबलों के लिए भी इजाजत मांगी गई है, जिसके लिए अभी समय है।
छिन गई थी मेजबानी
एम चिन्नास्वामी को मैचो के आयोजन के लिए सुरक्षित नहीं माना जा रहा है और इसी कारण महिला वनडे वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी इस स्टेडियम से छिन गई थी। अगले साल भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी भी इस स्टेडियम को मिली नहीं है।
