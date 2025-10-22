PAK vs SA Test: वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूके कगिसो रबाडा, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज ने गेंद के बजाय बल्ले से कमाल कर दिया। तेज गेंदबाज ने अपने टेस्ट करियर की अभी तक की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली बल्कि आखिरी विकेट के बड़ी साझेदारी कर दी। इस तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान इतिहास रच दिया।

पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद साउथ अफ्रीका की दूसरे मैच में भी फंसी हुई थी। 306 रन पर 9 विकेट गंवा चुकी टीम को एक पुछल्ले बल्लेबाज ने न सिर्फ वापसी कराई बल्कि टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की।

रबाडा ने खेली ऐतिहासिक पारी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने एक ऐतिहासिक पारी खेलकर बड़ा कारनामा कर दिया है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में गजब कर दिया। वे 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और 71 रन की पारी खेल दी। यह उनका पहला इंटरनेशनल अर्धशतक है। इससे पहले उन्होंने टेस्ट में 47 रनों की अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ रबाडा ने मजह 38 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूके रबाडा कगिसो रबाड़ा साउथ अफ्रीका के लिए 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। एक वक्त तो लग रहा था कि वे इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोकने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनजाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब तक 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा स्कोर एश्टन एगर ने बनाया है।

एश्टन एगर पहले स्थान पर मौजूद साल 2013 में एश्टन एगर 98 रन बनाए थे और इतिहास रचने से केवल दो रन से चूक गए थे। कगिसो रबाडा ने एक और इतिहास रचा। वह नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। यानी रबाडा पाकिस्तान के खिलाफ 11वें नंबर पर आकर सर्वाधिक रन बना गए।