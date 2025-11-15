AUS vs ENG: एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, जोश हेजलवुड पहले टेस्ट से बाहर
पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। सीनियर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गए हैं। दो टेस्ट मैच खेल चुके माइकल नेसर को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। मुख्य तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण बाहर हो गए हैं। हेजलवुड को गुरुवार को विक्टोरिया के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स के शेफील्ड शील्ड मैच से दर्द होने के बाद बाहर होना पड़ा था। बाद में हुए स्कैन में अब उनकी चोट की पुष्टि हो गई है।
ऑस्ट्रेलिया ने हेजलवुड और सीन एबॉट दोनों के कवर के रूप में माइकल नेसर को टीम में शामिल किया है, जिन्होंने दो टेस्ट मैच खेले हैं। हेजलवुड की अनुपस्थिति ने ऑस्ट्रेलिया की चयन संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्योंकि कप्तान पैट कमिंस भी पीठ की समस्या के कारण बाहर हैं। इस प्रकार, मिशेल स्टार्क पहली पसंद के तेज गेंदबाज तिकड़ी के एकमात्र फिट सदस्य रह गए हैं।
CA ने जारी किया बयान
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बयान में कहा गया है कि जोश हेजलवुड की आज दोबारा इमेजिंग की गई, जिससे हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की पुष्टि हुई है। बुधवार को किए गए शुरुआती स्कैन में मांसपेशियों में खिंचाव नहीं था, लेकिन आज की गई फॉलो-अप इमेजिंग में चोट की पुष्टि हुई है। शुरुआती इमेजिंग में कभी-कभी हल्की मांसपेशियों की चोटों को कम करके आंका जा सकता है। नतीजतन, हेजलवुड पर्थ नहीं जा पाएंगे और उन्हें पहले एशेज टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया है।
भारत के खिलाफ खेल थे दो वनडे
बता दें कि भारत के खिलाफ जोश हेजलवुड ने दो वनडे मैच में हिस्सा लिया था। इसके बाद वह एशेज की तैयारी के लिए चले गए थे। वह शेफील्ड शील्ड खेलने चले गए थे। इस दौरान वह चोटिल हो गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
