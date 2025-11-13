Language
    जेमिमा रोड्रिग्स ने 'धर्मांतरण समारोह' के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, चैंपियन बनने के बाद कही यह बात

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:01 PM (IST)

    महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेमिमा की पारी ने भारत को यह विश्वास दिलाया कि कुछ भी संभव है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने अंततः फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर महिला विश्व कप जीता। आज जेमिमा देश की हीरो हैं, लेकिन एक साल पहले हालात अलग थे और वह विवादों में घिरी हुई थीं।

    जेमिमा रोड्रिग्स ने धर्मपरिवर्तन के आरोपों पर तोड़ी अपनी चुप्पी। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेमिमा रोड्रिग्स ने एक जादुई पारी खेली। जेमिमा के नाबाद 127 रन की मदद से भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 339 रनों के लक्ष्य का हासिल किया। जेमिमा की इस पारी ने कई मायनों में खेल का रुख बदल दिया।

    जेमिमा की पारी ने भारत को यह विश्वास दिलाया कि कुछ भी संभव है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने अंततः फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर महिला विश्व कप जीता। आज जेमिमा देश की हीरो हैं, लेकिन एक साल पहले हालात अलग थे और वह विवादों में घिरी हुई थीं।

    खार जिमखाना क्लब की मेंबरशिप हुई थी रद्द

    साल 2024 में जेमिमा रोड्रिग्स की खार जिमखाना क्लब की मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई, जब उनके पिता इवान रोड्रिग्स पर धर्म-परिवर्तन कराने का आरोप लगा। खार जिमखाना की प्रबंध समिति के सदस्य शिव मल्होत्रा के अनुसार, इवान रोड्रिग्स जेमिमा की सदस्यता का इस्तेमाल करके रियायती दरों पर प्रेसिडेंशियल हॉल की बुकिंग कर रहे थे। ये बुकिंग कथित तौर पर धार्मिक गतिविधियों के आयोजन के लिए की गई थीं जो जिमखाना के उपनियमों के अनुच्छेद 4 का उल्लंघन था।

    'मुझे बहुत दुख हुआ'

    इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में जेमिमा ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। जेमिमा ने कहा, सच कहूं तो मुझे याद है जब यह हुआ था। मेरे लिए इसका सामना करना एक बात थी, लेकिन जब मेरे माता-पिता को उस चीज के लिए इसमें घसीटा गया जो हमने की ही नहीं थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। उस समय हमने जो कुछ भी किया वह नियमों और विनियमों के अनुसार था और हमारे पास इसके सबूत भी थे।

    'मैं रोने लगी थी'

    जेमिमा ने कहा, यह दुबई में हुए वर्ल्ड कप के ठीक बाद हुआ, जहां हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और पहले से ही निराश महसूस कर रही थी। फिर अचानक, मैंने खबरें, संदेश और लोगों को मेरे बारे में बुरी बातें कहते हुए देखना शुरू कर दिया- और उससे भी बदतर, मेरे परिवार और मेरे चर्च के बारे में। इससे मैं टूट गई। मुझे याद है कि मेरे भाई ने मुझे फोन किया था और मैं रोने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऐसा लगा जैसे एक के बाद एक झटके लग रहे हों।

    पिता ने किया था खंडन

    आरोपों के बाद जेमिमा के पिता इवान रोड्रिग्स ने पिछले साल इस बात पर जोर दिया था कि इन समारोहों में खार जिमखाना की प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया गया था। इनका धर्मांतरण से कोई संबंध नहीं था जैसा कि कुछ रिपोर्टों में कहा गया था।

