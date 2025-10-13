Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI: 'आप जानते हो वो OUT...', Jasprit Bumrah की बात स्टंप माइक में हुई कैद; दिल्ली टेस्ट में DRS को लेकर खूब हुआ ड्रामा

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:35 PM (IST)

    IND vs WI Jasprit Bumrah: भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डीआरएस के एक फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की। जॉन कैंपबेल 94 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे जब बुमराह की एक गेंद उनके पैड पर लगी और जोरदार अपील के बावजूद अंपायर ने नॉट आउट दिया। डीआरएस में स्पष्ट सबूत न मिलने पर तीसरे अंपायर ने ऑन-फील्ड फैसले को बरकरार रखा। इस पर बुमराह स्टंप माइक पर कहते सुने गए कि यह आउट था, लेकिन तकनीक इसे साबित नहीं कर सकती। 

    prefferd source google
    Hero Image

    IND vs WI: Jasprit Bumrah ने स्टंप माइक पर क्या कहा?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Jasprit Bumrah DRS Drama: भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन (IND vs WI) अपना गुस्सा स्टंप माइक पर जाहिर किया। ये मामला उस वक्त का है जब वेस्टइंडीज के ओपनर जॉन कैंपबेल 94 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उस दौरान वह एक बेहद नजदीकी एलबीडब्ल्यू कॉल से बच गए। इसको लेकर बुमराह ने अंपायर से जो कुछ कहा, वह स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jasprit Bumrah ने स्टंप माइक पर क्या कहा?

    दरअसल, IND vs WI के दूसरे टेस्ट तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 173/2 का स्कोर बना लिया था, जिसमें कैंपबेल और शाई होप (66 नाबाद) के बीच 138 रनों की अटूट साझेदारी रही। वहीं, चौथे दिन भारत का पहला लक्ष्य इस साझेदारी को तोड़ना और कैंपबेल को आउट करना था, लेकिन कैंपबेल को जडेजा ने अपना शिकार काफी देरी से बनाया।

    वेस्टइंडीज की पारी के एक ओवर में बुमराह (Jasprit Bumrah) ने एक ऐसी गेंद फेंकी जो नीची रही और कैंपबेल के पैड पर जा लगी। पूरा भारतीय दल जोरदार अपील करने लगा, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। कप्तान शुभमन गिल ने कुछ चर्चा के बाद डीआरएस लेने का इशारा किया।

    अल्ट्राएज पर गेंद के बल्ले और पैड दोनों के पास से गुजरने पर हल्का सा स्पाइक दिखा, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि पहले कौन सा हिस्सा लगा। तीसरे अंपायर इंग्लैंड के एलेक्स व्हार्फ ने इसे इनसाइड एज माना और ऑन-फील्ड अंपायर के फैसले को बरकरार रखा। 

    इस फैसले से नाराज होकर बुमराह कहने लगे कि आप जानते हैं कि ये आउट है, लेकिन तकनीक इसे साबित नहीं कर सकती। उनकी ये बात स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गई। इसके तीन ओवर बाद ही कैंपबेल ने अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया, जिससे भारत की निराशा और बढ़ गई। हालांकि, मैच में कैंपबेल (John Campbell) को जडेजा ने 115 रन के निजी स्कोर पर अपना शिकार बनाया और LBW आउट किया। 

     