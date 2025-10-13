IND vs WI 2nd Test Day 4 Live Score: शतक के करीब पहुंचे जॉन कैम्पबेल, चौथे दिन का खेल शुरू

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 2nd Test Day 4 Live Score Updates: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल के 175 रन और कप्तान के नाबाद 129 रन की बदौलत भारत ने पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज (IND vs WI 2nd Test Day 4) की टीम पहली पारी 248 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने पांच विकेट लिए। इस तरह भारत ने पहली पारी में 270 रन की बढ़त लेने के बाद वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दिया। इसके बाद दूसरी पारी में शाई होप और जॉन कैंपबेल ने तीसरे दिन के खेल तक 2 विकेट पर 172 रन बनाए। शाई होप 66 जबकि कैंपबेल 87 रन की पारी को आज यानी चौथे दिन के खेल में आगे बढ़ाएंगे। वहीं, भारत की नजरें होगी कि वह जल्द से जल्द वेस्टइंडीज टीम के बाकी बचे हुए विकेट चटकाए।