IND vs WI 2nd Test Day 4 Live Score: शतक के करीब पहुंचे जॉन कैम्पबेल, चौथे दिन का खेल शुरू
IND vs WI 2nd Test Day 4 Live Score: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की, जिसमें यशस्वी जायसवाल और कप्तान गिल ने शतक शामिल रहे। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई, जहां भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए। भारत ने 270 रन की बढ़त के साथ फॉलोऑन दिया। तीसरे दिन के अंत तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट पर 173 रन बनाए। चौथे दिन भारत का लक्ष्य जल्द से जल्द शेष विकेट लेकर मैच जीतना होगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 2nd Test Day 4 Live Score Updates: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल के 175 रन और कप्तान के नाबाद 129 रन की बदौलत भारत ने पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की।
इसके जवाब में वेस्टइंडीज (IND vs WI 2nd Test Day 4) की टीम पहली पारी 248 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने पांच विकेट लिए। इस तरह भारत ने पहली पारी में 270 रन की बढ़त लेने के बाद वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दिया। इसके बाद दूसरी पारी में शाई होप और जॉन कैंपबेल ने तीसरे दिन के खेल तक 2 विकेट पर 172 रन बनाए। शाई होप 66 जबकि कैंपबेल 87 रन की पारी को आज यानी चौथे दिन के खेल में आगे बढ़ाएंगे। वहीं, भारत की नजरें होगी कि वह जल्द से जल्द वेस्टइंडीज टीम के बाकी बचे हुए विकेट चटकाए।
IND vs WI 2nd Test Day 4 Live Score: जॉन-होप के बीच 150 रन की साझेदारी पूरी
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के खेल के पहले सेशन में जॉन कैम्पबेल और शाई होप के बीच 150 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है।
IND vs WI 2nd Test Day 4 Live Score: जॉन कैम्पबेल शतक के करीब
चौथे दिन के पहले सेशन में शाई होप और जॉन कैम्पबेल की जोड़ी अपनी पारी को आगे बढ़ाने उतरी। 52 ओवर के खेल के बाद विंडीज टीम का स्कोर 177/2 रहा। जॉन कैम्पबेल अपने शतकीय पारी के करीब पहुंच गए हैं।
IND vs WI 2nd Test Day 4 Live Score: चौथे दिन का खेल शुरू
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन आज है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विंडीज टीम की तरफ से जॉन कैम्पबेल और शाई होप की जोड़ी मौजूद हैं। दोनों ने तीसरे दिन के खेल तक वेस्टइंडीज को 172/2 रन के स्कोर तक पहुंचाया था। आज दोनों से टीम को बड़ी उम्मीदें हैं।