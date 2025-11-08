IND vs AUS: 'फिर से हार गया?' जसप्रीत बुमराह ने सूर्यकुमार यादव के लिए मजे! वीडियो वायरल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पांचवें टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के एक और टॉस हारने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ मजेदार बातचीत की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

भारत ने मौजूदा दौरे में ऑस्ट्रेलिया में आठ में से सात टॉस गंवाए। शुभमन गिल तीनों वनडे मैचों में टॉस हार गए, जबकि सूर्यकुमार ने पांच टी20I मैचों की सीरीज में सिर्फ एक बार टॉस जीता। शनिवार को सिक्का ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श के पक्ष में गिरा।

मजेदार वीडियो वायरल इसके बाद सूर्यकुमार अपने साथियों की ओर मुड़े और बुमराह उनसे पूछते दिखे- 'फिर से हार गए?। इस सवाल से दोनों खिलाड़ी खुश हो गए और जवाब में सूर्यकुमार यादव ने इशारों में कहा कि भारत मैच में पहले बल्लेबाजी करेगा। यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।