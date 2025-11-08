IND vs AUS: 'फिर से हार गया?' जसप्रीत बुमराह ने सूर्यकुमार यादव के लिए मजे! वीडियो वायरल
पांचवें टी20I मुकाबले में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के एक और टॉस हारने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बीच मजेदार बातचीत हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
भारत ने मौजूदा दौरे में ऑस्ट्रेलिया में आठ में से सात टॉस गंवाए। शुभमन गिल तीनों वनडे मैचों में टॉस हार गए, जबकि सूर्यकुमार ने पांच टी20I मैचों की सीरीज में सिर्फ एक बार टॉस जीता। शनिवार को सिक्का ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श के पक्ष में गिरा।
इसके बाद सूर्यकुमार अपने साथियों की ओर मुड़े और बुमराह उनसे पूछते दिखे- 'फिर से हार गए?। इस सवाल से दोनों खिलाड़ी खुश हो गए और जवाब में सूर्यकुमार यादव ने इशारों में कहा कि भारत मैच में पहले बल्लेबाजी करेगा। यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
भारत ने 2-1 से जीती सीरीज
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2-1 से जीत ली। पांचवां और अंतिम मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। बल्लेबाजी के लिए उतरी भारत की शुरुआत शानदार रही और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (13 गेंदों पर नाबाद 23 रन) और शुभमन गिल (16 गेंदों पर नाबाद 29 रन) ने आक्रामक शुरुआत की।
खराब मौसम की वजह से मैच रद्द
हालांकि, आकाशीय बिजली चमकने से खेल रुक गया। मैच 4.5 ओवर का ही हुआ था कि तभी बारिश आ गई थी। इसके बाद खराब मौसम के चलते मैच दोबारा नहीं शुरू हो सका। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पांच टी20I सीरीज में भारत की यह तीसरी जीत रही।
कृपया धैर्य रखें।