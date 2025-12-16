Language
    IPL Auction 2026: पलभर में करोड़पति बन गया जम्मू-कश्मीर का खिलाड़ी, आकिब नबी डार को DC ने दिए 28 गुना ज्यादा पैसे

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    शानदार पेसर आकिब नबी जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के उन आठ खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल थे, जिन्हें 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले आईपीएल 20 ...और पढ़ें

    आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया करोड़पति।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के लिए एक बड़ी सुखद खबर है। पेसर आकिब नबी पर आईपीएल ऑक्शन में पैसों की बारिश हुई। वह अपने बेस प्राइस 30 लाख से लगभग 28 गुना ज्यादा की रकम पर खरीदे गए। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ में खरीदा। SRH, RCB और RR ने भी आकिब को खरीदने के लिए पैडल उठाया।

    दिल्ली ने तीन टीमों को पछाड़ा

    अनकैप्‍ड ऑलराउंडर के सेट में सबसे पहले नाम आकिब डार का आया। इनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये रही। दिल्‍ली कैपिटल्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स ने पैडल उठाकर नीलामी जंग शुरू की। आरसीबी भी रेस में शामिल हुई। आकिब का दाम 2 करोड़ रुपये के पार पहुंचा। आरसीबी बाहर हुआ तो एसआरएच रेस में उतर गया।

    दिल्‍ली ने पैडल उठाए रखा और देखते ही देखते आकिब का दाम 4 करोड़ पार पहुंच गया। दिल्‍ली और एसआरएच के बीच जोरदार जंग चली और आकिब डार का दाम 8 करोड़ पार हो गया। आखिरकार, दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने तीन फ्रेंचाइजी को मात देकर आकिब डार को 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा।

    स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं आकिब

    गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की अपनी क्षमता के लिए मशहूर, आकिब जम्मू कश्मीर के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में उनके शानदार 44 विकेट ने उन्हें देश के सबसे अच्छे गेंदबाजों में शामिल कर दिया।

    चार गेंद पर लिए हैं चार विकेट

    उन्होंने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में चार गेंदों पर चार विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास भी रचा दिया है। इस उपलब्धि पर आकिब के पिता गुलाम नबी डार ने खुशी जताते हुए कहा था कि उन्हें अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व है।

    डार ने कहा, अभी तो आकिब का सफर शुरू हो गया है। अभी उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और वह अपने लक्ष्य जोकि टीम ए में जगह बनानी है, इसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वह अपनी मेनत,लदन और निष्ठा से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

