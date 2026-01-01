स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में एक घरेलू लीग मैच के दौरान एक क्रिकेटर द्वारा हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फुरकान भट ने जम्मू-कश्मीर चैंपियंस लीग के एक मैच के दौरान अपने हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगाया था। भट कल जम्मू ट्रेलब्लेजर्स के खिलाफ खेले गए मैच में JK11 टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस मामले में जम्मू ग्रामीण पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।

इसके अलावा लीग के आयोजक जाहिद भट और मैच के लिए मैदान उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति से भी पूछताछ की जाएगी। मामले की आगे की जांच जारी है। इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम के महीनों बाद फिलिस्तीनियों की राज्य की मांग के समर्थन में दुनिया भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच जम्मू विवाद सामने आया है।

एसोसिएशन मान्यता नहीं देता जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया कि जम्मू में एक स्थानीय लीग मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा पहने हुए खिलाड़ी का संबंध एक ऐसे टूर्नामेंट से है जिसे एसोसिएशन मान्यता नहीं देता है। खबरों के अनुसार 29 दिसंबर से शुरू हुई जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग में खेलने वाले फुरकान भट और लीग के आयोजक जाहिद भट से पुलिस ने पूछताछ की है।

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के प्रशासनिक सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता (सेवानिवृत्त) ने गुरुवार को बताया, "यह लीग जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।" यह समझा जाता है कि खिलाड़ी राज्य में JKCA या उससे संबद्ध किसी भी संस्था के साथ पंजीकृत नहीं था।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी तस्वीर वायरल हो गई। पुलिस ने अनधिकृत क्रिकेट लीग की जांच शुरू कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और उससे संबद्ध राज्य संघ खिलाड़ियों को गैर-मान्यता प्राप्त टूर्नामेंटों में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं।

जम्मू-कश्मीर की यह दूसरी लीग है जो सवालों के घेरे में आई है। निजी तौर पर संचालित इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) के आयोजकों पर खिलाड़ियों, मैच अधिकारियों, प्रसारकों और होटल मालिकों को धोखा देने के बाद 1 नवंबर को श्रीनगर से भाग जाने का आरोप है।

क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल और थिसारा परेरा जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ 25 अक्टूबर को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में शुरू हुई इंडियन हेवन प्रीमियर लीग, निर्धारित 27 मैचों में से केवल 12 मैच खेले जाने के बाद ही रद हो गई।